3세트 7점차 뒤집고 빚어낸 7연승… 헤난 감독 “이기고자 하는 마음과 의지가 중요”

남자프로배구 대한항공은 25일 인천 계양체육관에서 열린 KB손해보험과의 진에어 2025~2026시즌 V리그 남자부 2라운드 맞대결에서 세트스코어 3-0(25-19 25-23 25-22)으로 승리했다.

파죽의 7연승이다. 지난달 1라운드 우리카드전 승리를 시작으로 한 달 내내 패배가 없다. 직전 2경기에서는 현대캐피탈-OK저축은행을 상대로 풀세트 끝 신승을 거뒀으나, 이날은 깨끗한 셧아웃 승리로 웃었다. 시즌 8승(1패) 신고와 함께 승점 22를 마크했다.

2위 KB손보에 시즌 4패(6승·승점 19)를 안기고 승점 적립을 막으면서 1위 질주에 힘을 더했다는 점도 반갑다. 또한 앞선 1라운드 맞대결에서 1-3으로 패했던 아쉬움도 훌훌 털었다.

외인 거포 러셀의 활약이 빛났다. 이날 25점을 몰아치며 공격성공률 60.71%를 남겼다. 1세트부터 블로킹만 4개를 몰아치는 등 높이로 KB손보를 눌렀다. 최종 블로킹 개수는 5개, 서브에이스도 3개를 곁들였다. 후위공격도 8개나 터뜨리면서 자신의 시즌 2번째 트리플크라운을 빚었다. 지난달 26일 KB손보와의 1라운드 경기 이후 약 한 달 만이다.

백미는 3세트였다. 9-16으로 뒤지며 패색이 짙었던 순간, 정지석의 퀵오픈으로 얻어낸 서브 턴에 공을 쥔 러셀은 8연속 서브로 상대 리시브 라인을 크게 흔들어 팀의 17-16 역전의 일등공신으로 날아올랐다. 이날 대한항공이 세트 패배 없이 셧아웃 승리를 장식할 수 있던 결정적인 모멘텀이었다.

여기에 아웃사이드 히터 정지석도 13점으로 힘을 보탰다. 노련한 세터 한선수는 탁월한 경기 운영은 물론, 블로킹도 2개를 더하며 야전사령관으로 빛났다. 중앙의 김민재도 블로킹 2개를 더하며 팀 블로킹 12-6 우위에 공을 세웠다.

KB손보는 비예나가 17점, 공격성공률 51.52%로 러셀에 판정패했다. 이날 스타팅 아웃사이드 히터로 합을 맞춘 나경복-임성진은 모두 8점에 그치며 고개를 떨궜다.

경기를 마친 헤난 달 조토 대한항공 감독은 “상대가 워낙 좋은 팀이라 3-0 승리는 예상 못했다. 서브와 블로킹, 양쪽에서 극명하게 갈렸던 경기”라며 “기록적인 부분에서는 선수들에게 말할 게 없다. 잘했다고, 축하했다고 선수들에게 말해주고 싶다. 이렇게 이기고자 하는 마음과 의지가 중요하다. 훈련 때도 항상 강조하는 내용”이라고 활짝 웃었다.

수훈 선수 러셀의 이야기를 하지 않을 수 없었다. 헤난 감독은 “요즘 컨디션이 더 올라오고 있고, 앞으로도 더 올라갈 수 있다. 자신감도 높고, 러셀에게 맞는 훈련 모델도 찾았다. 러셀도 잘 적응하고 있다”며 “러셀은 서브, 블로킹 그리고 결정력이 강점이다. 몸 상태도 좋고 멘털적으로도 강해야 하는데, 그걸 잘 유지하고 있다. 그게 정말 어려운 일인데 잘해주는 중”이라고 엄지를 세웠다.

파죽의 7연승, 방심은 없다. 헤난 감독은 “지금은 행복한 나날을 보내고 있지만, 선수들에게 매 경기가 새로운 스토리라는 걸 늘 강조한다. 경기 중에 새로운 일들이 일어날 때 빨리 적응해서 플레이로 만들어야 승리가 이어질 수 있다. 그게 우리 장점이고 잘해내고 있다”며 “(연승이 어디까지 갈지는) 잘 모르겠다. 먼 미래까지는 생각하고 싶지 않다. 오늘 밤만 지나면 이 승리는 지난 일이 된다. 계속 집중해서 연승 길을 걷고 싶다”고 목소리를 높였다.

