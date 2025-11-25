1위 쟁탈전서 고개 떨군 KB손해보험… 카르발류 감독 “상대가 모든 점에서 우위, 실망스러운 패배”

사진=KOVO 제공

리그 선두의 무서운 질주, 역시 넘기 힘들었다.

남자프로배구 KB손해보험은 25일 인천 계양체육관에서 열린 대한항공과의 진에어 2025~2026시즌 V리그 남자부 2라운드 맞대결에서 세트스코어 0-3(19-25 23-25 22-25)으로 셧아웃 패배했다.

2연패다. 지난 22일 경민대 우리카드전에서 1-3으로 패하며 3연승 행진이 좌절됐고, 이날까지 무릎 꿇으면서 또 승전보를 전하지 못했다. 시즌 4패(6승)와 함께 승점 19에 머물렀다. 2위 자리는 지켰지만, 1위 대한항공(8승1패·승점22)이 멀어지는 걸 지켜볼 수밖에 없게 됐다.

지난달 26일 경민대에서 열린 1라운드에서 3-1로 승리할 때와는 180도 다른 경기력이 나왔다. 당시 30점을 몰아치며 공격성공률 67.44%로 타올랐던 외인 에이스 비예나가 이날은 17점-51.52%에 그쳤다. 스타팅 아웃사이드 히터 라인을 꾸린 나경복-임성진은 8점씩밖에 올리지 못했다. 팀 블로킹에서도 6-12로 밀리면서 좀처럼 분위기를 잡아오지 못했다.

대한항공의 외인 거포 러셀을 막지 못한 것도 뼈아팠다. 러셀은 이날 25점-공격성공률 60.71%로 터졌다. 블로킹 5개, 서브에이스 3개, 후위공격 8개를 터뜨리며 시즌 2번째 트리플크라운도 수놓았다. KB손보는 지난달 26일에도 러셀에게 트리플크라운을 허용한 데 이어 이날도 그 희생양이 됐다. 상대 쌍포 정지석에게도 13점을 내주며 무기력한 셧아웃 패배를 마주했다.

무엇보다 3세트 16-9로 앞서다가 러셀의 서브 턴에 리시브가 심각하게 흔들리며 16-17로 충격적인 역전을 허용한 순간이 너무나 뼈아팠다. 반격을 알릴 것 같았던 3세트가 믿을 수 없는 대한항공의 뒤집기로 물들면서 허무하게 무너진 KB손보였다.

사진=KOVO 제공

경기를 마친 레오나르도 카르발류 KB손보 감독은 “1라운드에서 우리가 이기긴 했지만, 대한항공이 시즌 시작부터 지금까지 계속 좋은 모습을 보여주고 있다. 오늘만 봐도 모든 부분에서 우위에 있었다”며 담담히 패배를 인정했다. 이어 “서브로도 우리를 압박해왔다. 최대한 집중력을 갖고 3세트 기회를 잡으려 했지만, 러셀 서브에 흔들리는 바람에 아쉽게 졌다. 공격에서도 우리와 같은 레벨이 아니었다”고 아쉬움을 삼켰다.

충격적인 3세트에 대해서도 “마지막 타임아웃을 아끼고 싶어서 선수 교체로 다른 방법을 찾으려 했는데 그게 통하지 않으면서 패배로 이어졌다. 서브 압박 속에서 하이볼이 계속 발생했다. 도전적으로 상대 블로킹을 뚫어보려 했지만, 상대가 우리보다 준비를 더 잘해왔다”고 돌아봤다.

또 6-12로 밀린 팀 블로킹에서 노출한 높이 열세에 대해서는 “상대가 기술, 신체조건에서 모두 우리보다 좋았다. 작년보다 전체적으로 더 좋아진 모습이다”며 “상대가 잘하는 점은 인정하되, 빠르게 해결책을 찾아야 한다. 우리도 충분히 대한항공을 이길 수 있는 팀이다. 빨리 해결책을 찾아서 팀이 어떻게 좋은 방향으로 갈 수 있을지 탐색하겠다”고 밝혔다.

2연패에 빠진 KB손보, 다음 상대는 오는 29일 홈 경민대에서 만날 현대캐피탈이다. 시즌 출발이 삐그덕거리고 있지만, 저력을 무시할 수 없는 ‘디펜딩 챔피언’이다. 카르발류 감독은 “현재로서는 오늘 경기만 생각하겠다. 오늘 패배가 많이 실망스럽다. 어떻게 졌는지 분석하고 더 생각하겠다. 다음 경기는 내일부터 준비할 것”이라고 목소리를 높였다.

인천=허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]