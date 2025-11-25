2R 빅뱅 앞둔 대한항공-KB손보… “디테일에서 갈린다” vs “상대 무기 무력화 시킬 것”

레오나르도 카르발류 KB손해보험 감독(왼쪽)과 헤난 달 조토 대한항공 감독이 지난달 1라운드 맞대결에 앞서 담소를 나누고 있다. 사진=KOVO 제공

시즌 초반 주도권이 갈릴 빅매치, 결연한 의지로 준비한다.

남자프로배구 대한항공과 KB손해보험(이하 KB손보)은 25일 인천 계양체육관에서 진에어 2025~2026 V리그 남자부 2라운드 맞대결을 펼친다.

뜨거운 상위권 매치업이다. 경기 전 기준, 대한항공이 7승1패로 선두를 달리고 KB손보가 6승3패로 뒤를 따른다. KB손보가 1경기를 더 치른 가운데 승점은 19로 같다. 이 맞대결에서 웃는 팀이 2라운드 주도권을 움켜쥔다.

대한항공 헤난 달 조토 감독은 “이번 경기 중요성을 인지하고 있다. 순위 싸움에 영향을 줄 수 있다. 그러나 이 경기도 시즌 중 한 경기”라고 마음을 다잡으며 “KB손보가 좋은 팀이고 좋은 감독이 있지만, 다른 경기와 마찬가지로 똑같이 정성들여 준비했다”고 목소리를 높였다.

이어 사령탑은 “이 경기는 디테일이 중요한 판이다. 점수 하나하나의 중요도가 올라가고, 결과에 큰 영향을 미칠 것이라고 선수들에게 강조했다”며 “멘털도 중요하다. 끝까지 집중력을 잃지 않고 코트 안에서 경기력을 뽐내주길 바란다”고 힘줘 말했다.

레오나르도 카르발류 KB손해보험 감독이 경기 도중 선수들을 격려하고 있다. 사진=KOVO 제공

레오나르도 카르발류 KB손보 감독도 마찬가지다. 이번 경기를 잡고 대한항공의 6연승 질주를 막아세우며 선두 싸움에 균열을 일으키겠다는 계산이다.

카르발류 감독은 “대한항공전이라고 특별하게 준비한 건 없다. 지난주 토요일에 우리카드전을 마치고 주전들은 일요일에 회복 훈련을 가졌다. 그날 오후에는 후보 및 2군 선수들이 우리카드와 연습경기를 하며 재정비했다”며 “우리가 보여줬단 약점을 보완하는 데 집중했다. 이날 경기의 중요한 순간에 해결책을 찾는 걸 훈련했다”고 경기 준비 과정을 돌아봤다.

또한 사령탑은 관심이 모인 황택의의 몸 상태에 대해서도 “지난 경기를 마치고 팀 닥터와 만나 검진을 받았다. 특별하게 (부상이) 나온 건 아니다. 발목에 불안정성이 있다는 정도다. 관리 받으며 훈련 진행했다”고 설명했다. 황택의는 지난 22일 우리카드전에서 2세트 도중 발목 통증을 호소하며 교체된 바 있다. 다행히 큰 부상을 피하며 문제없이 시즌 항해를 이어갈 예정이다.

마지막으로 카르발류 감독은 “우리 선수들이 경험이 많아 이 경기 중요성을 알고 있다. 우리가 할 수 있는 것에 집중하면서, 상대의 무기를 어떻게 무력화 시킬지에 대한 이야기를 나눴다”며 “양 팀 모두 오늘 좋은 경기를 펼칠 것 같다. 팬들께서 재밌는 경기를 볼 수 있을 것”이라고 활짝 웃었다.

