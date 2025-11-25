FA 시장 달구는 KT 광폭 행보… 외야수 최원준과 4년 48억원에 도장 ‘쾅’

사진=KT위즈 제공

하루 만에 두 마리 물고기를 품는다.

프로야구 KT는 25일 “외야수 최원준과 4년 최대 48억원(계약금 22억원·연봉 총 20억원·인센티브 6억원)의 FA 계약을 체결했다고 밝혔다.

최원준은 2016 KBO리그 신인드래프트 1라운드(전체 3순위)로 KIA 지명을 받고 프로에 입단해, 올해 7월 트레이드를 통해 NC로 이적했다. 통산 9시즌 동안 872경기에 출전해 타율 0.279, 31홈런, 283타점, 439득점, 136도루를 기록했다.

나도현 KT 단장은 “최원준은 1군 경험이 풍부하고 공·수·주 능력을 두루 갖춘 외야수로, 센터 라인을 강화하기 위해서 영입했다. 지금보다 더 좋은 성적을 낼 수 있는 선수라고 기대하고 있다. 또, 외야진에서 새로운 활력소 역할을 해주기를 바란다”고 밝혔다.

최원준은 “KT에서 좋은 제안을 해줘서 감사하다. 새로운 환경에서 더 좋은 성적을 낼 수 있도록 준비하겠다. 개인 성적뿐만 아니라, 팀에 보탬이 될 수 있는 선수가 되겠다. 응원해주신 NC팬분들에게 감사하다”고 말했다.

