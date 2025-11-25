MC 딩동, YKA FESTA 2025 MC 공로상 수상…꽃길 밟았다

MC 딩동이 ‘YKA FESTA 2025’에서 MC 부문 공로상을 수상하며 현장을 빛냈다. 사진 = MC딩동 SNS 계정

MC 딩동이 ‘YKA FESTA 2025’에서 MC 부문 공로상을 수상하며 현장을 빛냈다.

MC딩동은 지난 22일 자신의 SNS에 YKA FESTA 2025 현장 사진 여러 장을 올리며 수상 소감을 전하는 모습을 공개했다. 공개된 사진 속 그는 MC 부분 공로상을 받으며 감사의 인사를 전하는 모습으로 눈길을 끌었다.

사진 = MC딩동 SNS 계정

사진 = MC딩동 SNS 계정

사진 = MC딩동 SNS 계정

이번 ‘YKA FESTA 2025’는 커넥아트가 주최하고 에이치엘컴퍼니가 주관한 축제형 어워즈로, 지난 21일 오후 서울 강남구 건설회관 CG아트홀에서 열렸다. 예술과 엔터테인먼트 전 분야의 셀럽과 아티스트들이 총집결한 연말 대표 행사로 진행됐다.

소식을 접한 팬들은 “축하합니다. 항상 도전과 열정적인 모습 존경합니다”, “최고예요”, “대한민국 최고MC” 등 뜨거운 축하 메시지를 보내며 응원을 전했다.

한편, MC 딩동은 이번 행사에서 뛰어난 전문성과 매너로 행사를 매끄럽게 이끌며 포토월을 한층 빛냈다. 안정적이고 세련된 진행 덕분에 현장 분위기가 한층 돋보였으며, 이번 수상을 계기로 향후 활동에 대한 기대감 역시 높아지고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]