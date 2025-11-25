한우자조금, ‘제33회 한국PR대상’ 우수상

한우자조금관리위원회는 올해 추진한 한우 소비촉진 캠페인 ‘한우 잇(EAT)다: 모두를 잇다, 먹다, 즐기다’가 ‘제33회 한국PR대상’에서 기업·마케팅 PR 기타 부문 우수상을 수상했다고 25일 밝혔다.

한국PR대상은 한국PR협회가 주관하는 국내 최고 권위의 PR 시상식으로, 매년 한 해의 주요 PR 성과를 심사해 수상작을 선정한다. 올해는 지난 21일 서울 소피텔 앰배서더에서 열렸다.

이번에 우수상으로 선정된 ‘한우 잇(EAT)다’ 캠페인은 한우의 다양한 활용 가치와 식문화적 매력을 일상 속에서 자연스럽게 전달한 점을 높게 평가받았다.

캠페인은 ‘한우를 먹고(EAT), 사람과 문화를 잇고, 한우의 가치를 이어간다’는 의미를 기반으로 기획됐다. 한우자조금은 PR전문회사 ㈜피알와이드와 협력해 온·오프라인 프로그램을 연중 운영하며 한우의 영양·문화·사회적 가치를 균형 있게 소개했다.

글로벌 소비자 참여 프로그램도 캠페인 성과를 높인 주요 활동으로 꼽힌다. 한우자조금은 한식진흥원과 협업해 외국인을 대상으로 한우 쿠킹클래스를 진행해 한우 특유의 풍미와 조리 과정을 직접 경험하도록 했다. 이를 통해 한우를 한국 미식 문화의 핵심 식재료로 인식시키는 계기를 마련했다.

언론 대상 프로그램 역시 캠페인의 메시지 전달력을 높이는데 크게 기여했다. 한우자조금은 ‘토종 한우로 색다른 맛을 잇다’ 미디어 시식회를 열어 흑우·칡소·황우 등 토종 한우 품종의 특징과 풍미를 비교 체험하는 자리를 마련했다. 비교 시식을 통해 품종별 차이를 직관적으로 경험함으로써 한우 식문화의 다양성과 문화적 가치를 효과적으로 전달했다.

광복 80주년을 맞아 진행한 독립운동가 후손 대상 한우 나눔 행사도 의미 있는 활동으로 평가됐다. 역사적 의미가 있는 해에 추진된 이번 나눔은 세대 간 연대 가치를 강조하며 한우의 사회적 역할을 재조명했다.

민경천 한우자조금관리위원장은 “올해 추진한 다양한 프로그램들이 한우의 가치를 알리고 국민과의 접점을 넓히는 데 의미 있는 성과가 있었다”며 “앞으로도 한우 산업의 지속가능성을 강화하고 한우의 가치를 널리 알릴 수 있는 연중 캠페인을 지속적으로 추진하겠다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]