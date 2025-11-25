신화 이민우, 내년 3월 결혼… 직접 준비하는 예비 신랑 근황 공개 (라스)

그룹 신화의 멤버 이민우가 내년 3월 결혼 앞두고 결혼 준비 근황 공개한다. 사진 = MBC

오는 26일 방송되는 MBC ‘라디오스타’는 이민우, 강형욱, 자이언티, 권또또가 출연하는 ‘Wild 돌+eyes’ 특집으로 꾸며진다.

이민우는 내년 3월 29일 결혼식을 앞두고 직접 예식홀을 예약하는 등 셀프 준비 중인 예비 신랑의 모습을 공개하며 눈길을 끈다. 그는 결혼식 사회자와 축가자를 고민 중인 근황과 함께, 신화 멤버들의 결혼 소식 단톡방 반응을 전하며 웃음을 자아낸다. 또한 예비 신부가 좋아하는 가수에게 영상 편지로 러브콜을 보내는 계획도 공개할 예정이다.

이민우는 예비신부와의 러브 스토리도 전한다. 그는 12년 전 신화가 일본에서 활동했을 당시 예비 신부와의 첫 만남을 회상하면서 ‘남사친, 여사친’ 사이를 넘어 가족이 된 풀 스토리를 들려준다. 그는 예비 신부에게 “너만이 아니라 딸까지 함께”라며 프러포즈를 한 사실과, 첫째 딸이 내년에 초등학교에 입학한다며 최근 다녀온 입시설명회 후기를 자랑하며 아빠 미소를 짓는다.

또한, 전성기 시절 신화 멤버 중 본인이 가장 인기가 많았지만, 정작 첫째 딸이 가장 좋아하는 신화 멤버는 본인이 아니라고 밝혀 궁금증을 자아낸다. 또, 이민우는 예정일이 12월 4일인 둘째 딸 ‘양양이’의 태명에 얽힌 비하인드를 밝히며 “벌써부터 태동이 남다르다”라며 ‘댄스 DNA’를 물려받은 것 같다고 자랑하는 등 아빠로서의 진한 애정을 드러낸다.

과거 신화 안무를 직접 만들었던 경험도 공개된다. 이민우는 과거 SM 시절의 안무 디렉팅 경험을 공개한다. 또한 신화의 레전드 안무가 탄생하기까지의 비하인드도 상세히 들려준다. 이민우는 SM 시절 이수만의 최애 멤버였다고 밝히며 그 당시에 얽힌 솔직한 에피소드를 전했다. 특히 이수만에게 받았던 애정 어린 장문의 메일 내용과 신화 정산과 관련된 비하인드 스토리도 최초로 공개해 출연자들의 놀라움을 자아낸다.

이 밖에도 그림 작업에 대한 열정을 드러낸다. 그는 뉴욕 소호에서 화가로 데뷔한 후 개인전까지 열었던 근황을 직접 공유하며, 예술 활동과 결혼 준비를 동시에 병행하고 있는 일상을 소개해 시선을 모은다.

한편, ‘라디오스타’는 오는 26일 오후 10시 30분에 방송한다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

