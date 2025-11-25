오유진, K-트로트 미래 이끌 주역 인정받았다

트로트 명가 토탈셋의 오유진이 K-트로트의 미래로 다시 한번 인정받았다.

오유진은 지난 24일 열린 '제17회 서울석세스대상'에서 문화부문 K-트로트대상의 수상자로 선정됐다. 오유진은 앞서 '미스트롯3' 미 입상을 비롯한 다양한 활동을 통해 탁월한 가창력과 퍼포먼스, 무궁무진한 잠재력을 갖춘 10대 트로트 가수로 활약해온 점을 인정받아 이날 수상자로 선정됐다.

서울석세스대상은 ‘성공과 도전, 그리고 혁신’의 가치를 실천한 수많은 인물들을 발굴해온 시상식으로 각계 리더들이 모여 한 해의 성취를 나누고 시대의 변화를 이야기하는 장으로 주목받았다. 오유진은 10대 트로트 가수를 대표해 트로트 시장의 미래를 이끌어갈 인재로 눈도장을 찍으며 앞으로의 활동을 더욱 기대케 했다.

오유진은 "특별한 자리에서 큰 상을 받게 되어 놀라기도 했지만 진심으로 감사드린다. 수상에 이어 신곡 '썸'을 비롯한 제 노래들을 들려드릴 수 있어 기뻤고 앞으로도 K-트로트의 발전을 위해 열심히 성장하는 가수가 되겠다"며 소감을 전했다.

한편 오유진은 지난 6일 신곡 '썸'을 발매, 통통 튀는 비타민 같은 에너지로 보는 이들을 기분 좋게 만들며 호평을 얻고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

