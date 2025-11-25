‘큐브 보석’ 나우즈, 차트 ‘홈런’칠까…강렬 퍼포먼스 ‘기대감 UP’

큐브엔터테인먼트 신인 보이그룹 NOWZ (나우즈)가 정상을 향한 홈런을 날린다.

나우즈(현빈, 윤, 연우, 진혁, 시윤)는 지난 24일 공식 채널을 통해 세 번째 싱글 'Play Ball'의 타이틀곡 'HomeRUN' 첫 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다. 영상에서 야구 선수로 변신한 멤버들은 승부를 앞두고 강렬한 카리스마를 발산하며 새로운 도약을 예고했다.

웅장한 사운드와 멤버들의 에너지 가득한 보이스를 예고하는 'HomeRUN' 음원 일부도 귀를 사로잡았다. 특히 'Batter batter batter HomeRUN'이라는 후렴구 가사는 나우즈의 폭발적인 질주를 알리며 멤버들이 보여줄 청춘의 패기를 기대하게 했다.

나우즈의 새 싱글 'Play Ball'의 타이틀곡 'HomeRUN'은 묵직한 드롭과 거침없는 래핑이 돋보이는 EDM 기반의 댄스곡으로, 불확실한 미래마저 기회로 바꾸는 청춘의 도전과 성취를 느낄 수 있다. 이외에도 나우즈의 당찬 포부를 드러낸 'GET BUCK', 서정적 감성의 '이름 짓지 않은 세상에'까지 다채로운 매력을 새 싱글에 담았다.

나우즈는 23일부터 'Play NOWZ 코치님 저희 왔어요'라는 SNS 공지 채널을 열고 야구 경기를 앞둔 훈련 사진들을 차례로 공개 중이다. 멤버들은 야구를 연습하는 근황과 멘트들을 팬들에게 보고하며 몰입감을 높였다.

나우즈는 오는 26일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 세 번째 싱글 'Play Ball'을 발매한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

