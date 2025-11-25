[오늘의 연예 Pick]故 이순재 빈소에 근조화환 줄이어→이 대통령, 故이순재 별세에 애도→故 이순재 빈소 서울아산병원에 마련→고원희, 2년만 파경→조보아, 엄마 된다

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆故 이순재 빈소에 김용건·김우빈·신민아 등 근조화환 줄이어…연예계 깊은 슬픔

고 이순재 빈소 사진=사진공동취재단

배우 이순재의 별세 소식이 전해지면서 연예계 동료들의 조문이 잇따르고 있다.

25일 서울 송파구 풍납동 서울아산병원 장례식장 3층 30호실에 故 이순재의 빈소가 차려졌다. 상주에는 아내 최희정 씨와 자녀들이 자리해 조문객을 맞을 준비를 하고 있다.

고 이순재 빈소 사진=사진공동취재단

빈소가 마련된 지 한 시간이 채 지나기도 전에, 장례식장 앞은 고인을 추모하는 동료 배우와 관계자들이 보낸 조화로 가득 메워졌다.

원로 배우 최불암, 나문희, 임하룡을 비롯해 하정우, 안재욱, 신민아, 김우빈 등 후배 배우들도 조화를 보내 고인의 마지막 길을 애도했다. 가수 진성, 신원호 PD 등 방송가 인사들도 조문을 전하며 깊은 슬픔을 나타냈다.

특히 tvN 예능 ‘꽃보다 할배’에서 고인과 함께 여행을 떠났던 김용건, MBC 시트콤 ‘거침없이 하이킥’에서 호흡을 맞췄던 박해미의 조화는 많은 이들을 더욱 뭉클하게 했다.

고 이순재 빈소 사진=사진공동취재단

유족에 따르면 이순재는 이날 새벽 향년 91세로 생을 마감했다.

1934년 함경북도 회령에서 태어난 그는 서울대 철학과를 졸업한 뒤 1956년 연극 ‘지평선 넘어’로 데뷔했다. 이후 ‘동의보감’, ‘허준’, ‘상도’, ‘이산’, ‘거침없이 하이킥’, ‘지붕뚫고 하이킥’, ‘개소리’ 등 140편이 넘는 작품에 출연하며 국민 배우로 자리매김했다.

고 이순재 빈소 사진=사진공동취재단

70년에 가까운 세월을 무대와 브라운관에서 보내며 국내 최고령 현역 배우로 활약한 그는, 올해 초 ‘2024 KBS 연기대상’에서 ‘개소리’로 역대 최고령 대상 수상자가 되며 다시 한 번 존재감을 보여줬다. 또한 제14대 국회의원(민주자유당)을 지내는 등 잠시 정치계에서 활동하기도 했다.

고 이순재 빈소 사진=사진공동취재단

故 이순재의 발인은 오는 27일 오전 6시 20분 거행되며, 장지는 경기도 이천 에덴낙원이다.

◆이 대통령, 故이순재 별세에 애도 “韓 문화예술 품격 높여…오래도록 기억할 것”[전문]

배우 이순재. 뉴시스 제공

‘국민 배우’ 이순재의 별세 소식에 이재명 대통령도 애도의 마음을 전했다.

대한민국 대통령식 공식 SNS는 25일 ‘대한민국 문화예술계의 큰 별, 이순재 선생님의 명복을 기원합니다’라는 글을 써 고인에게 보내는 이 대통령의 애도문을 전했다.

이 대통령은 “한평생 연기에 전념하며 대한민국 문화예술의 품격을 높여오신 선생님은 연극과 영화, 방송을 넘나들며 우리에게 웃음과 감동, 위로와 용기를 선사해 주셨다”고 고인의 업적을 기리며 “‘연기는 살아있는 인간의 이야기를 담아내는 삶의 동반자’라는 말씀처럼, 선생님께 있어 연기는 우리네 살아가는 이야기를 세상에 나누며 인간 삶의 본질을 전하는 통로였으리라 생각한다. 선생님의 연기에 대한 철학과 배우로서의 자세, 그리고 진정한 어른으로서의 인품은 수많은 후배들에게 귀감이 되었고, 나아가 우리 모두에게 깊은 울림을 주었다”고 말했다.

이어 “선생님께서 남기신 작품과 메시지는 대한민국의 소중한 문화유산으로 전해질 것입니다. 모든 세대를 아우르며 사랑받은 예술인이자 국민배우였던 선생님을 오래도록 기억하겠다”고 약속하며 고인의 명복을 빌었다.

25일 관계자에 따르면 이순재는 이날 새벽 세상을 떠났다. 향년 91세. 고인은 1934년 함북 회령에서 태어난 고인은 부친을 따라 중국 지린성(吉林省) 옌지(延吉)로 이주했다. 네 살 때부터는 서울의 조부모의 손에서 자랐다.

1956년 연극 집단 '떼아뜨르 리브르'에 입단해 1960년 서울대 철학과를 졸업했다. 졸업 이후엔 교 허규, 유달훈, 김의경 등 연극인들과 의기투합해 국내 최초의 동인제 극단 '실험극장'을 만들어 연극 무대에 섰다.

1961년 KBS 개국 드라마인 '나도 인간이 되련다'를 시작으로 TV드라마로 무대를 넓혔다. 1965년 TBC가 개국과 함께 TBC 전속 탤런트가 됐고, 이후 MBC '사랑은 뭐길래'(1991∼1992), KBS2 '목욕탕집 남자들'(1995~1996) 등 주말 드라마로 ‘국민 아버지’로 통했다. '허준' 외에 '상도'(2001), '이산'(2007) 등 사극으로 시청자를 만났다.

칠순의 나이에 출연한 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥'(2006~2007)으로는 ‘야동 순재’ 별명을 얻으며 젊은 세대에게 한 발짝 다가섰다. 나영석 PD의 tvN 예능 '꽃보다 할배'(2013)에서는 '직진 순재'로 거듭났다. 지난해 '2024 KBS 연기대상'에선 KBS2 드라마 '개소리'(2024)로 대상을 받아 '역대 최고령 대상' 수상자가 됐다. 지난 10월 건강 문제로 활동을 잠정 중단하기 전까지 연극 ‘고도를 기다리며’로 연기 열정을 보여줬다.

◆이하 이재명 대통령의 故 이순재 애도글 전문

<대한민국 문화예술계의 큰 별, 이순재 선생님의 명복을 기원합니다>

국민배우 이순재 선생님의 별세에 깊은 애도를 표합니다.

한평생 연기에 전념하며 대한민국 문화예술의 품격을 높여오신 선생님은 연극과 영화, 방송을 넘나들며 우리에게 웃음과 감동, 위로와 용기를 선사해 주셨습니다.

“연기는 살아있는 인간의 이야기를 담아내는 삶의 동반자”라는 말씀처럼, 선생님께 있어 연기는 우리네 살아가는 이야기를 세상에 나누며 인간 삶의 본질을 전하는 통로였으리라 생각합니다.

선생님의 연기에 대한 철학과 배우로서의 자세, 그리고 진정한 어른으로서의 인품은 수많은 후배들에게 귀감이 되었고, 나아가 우리 모두에게 깊은 울림을 주었습니다.

선생님께서 남기신 작품과 메시지는 대한민국의 소중한 문화유산으로 전해질 것입니다. 모든 세대를 아우르며 사랑받은 예술인이자 국민배우였던 선생님을 오래도록 기억하겠습니다.

선생님의 표정과 목소리가 여전히 생생합니다.

선생님, 부디 평안히 쉬십시오.

◆故 이순재 빈소 서울아산병원에 마련…27일 발인

고 이순재 빈소 사진=사진공동취재단

배우 이순재의 빈소가 서울아산병원 장례식장에 마련됐다.

25일 故 이순재의 빈소는 서울 송파구 서울아산병원 장례식장 30호실로 정해졌으며, 조문은 이날 오후 2시부터 시작됐다. 발인은 27일 오전 6시 20분으로 예정돼 있으며 장지는 경기 이천 에던낙원이다.

故 이순재는 같은 날 새벽 세상을 떠났다. 그는 고령에도 꾸준히 활동을 이어왔으나, 건강 문제로 지난해 10월 예정된 공연을 취소하며 활동을 멈춘 바 있다. 이후 약 두 달 뒤인 지난해 말, KBS 연기대상에서 드라마 ‘개소리’로 대상을 수상하며 무대에 오른 것이 생전 마지막 공식 자리로 남았다.

고 이순재 빈소 사진=사진공동취재단

현역 최고령 배우로 활약하며 언제나 귀감이 되어온 그의 별세 소식에 빈소에는 방송가와 동료 배우들의 근조화환이 쇄도하고 있다.

◆고원희, 2년만 파경…“혼인신고 NO, 각자의 길 걷기로” [전문]

배우 고원희 인스타그램 캡처

배우 고원희가 결혼 2년 만에 이혼했다.

소속사 고스트 스튜디오는 25일 공식입장을 통해 “고원희가 신중한 고민 끝에 올해 초 결혼생활을 마무리하기로 합의한 것을 확인했다”고 밝혔다.

소속사 측은 “고원희는 결혼식 후 혼인신고를 하지 않았던 상태였으며, 상대방과 충분한 대화를 통해 각자의 길을 걷기로 결정했다”며 “상호 합의하에 결정한 사항인 만큼 추측성 보도, 허위사실 유포 등은 자제해 주시기를 정중히 부탁드린다”고 전했다.

이어 “고원희 배우는 앞으로도 변함없이 배우로서 좋은 모습을 보여드리기 위해 늘 최선을 다할 예정이니 많은 응원 부탁드린다”고 당부했다.

고원희는 2022년 10월 연상 사업가 A와 1년 열애 끝에 결혼했다. A씨는 다이어트 보조식품 등을 만드는 업체 대표로 알려졌다.

고원희는 2010년 CF를 통해 데뷔했으며, 이후 연기자로 활동했다. 드라마 궁중잔혹사-꽃들의 전쟁(2013), 으라차차 와이키키(2018), 조선혼담공작소 꽃파당(2019), 오케이 광자매(2021), 킹더랜드(2023) 등에 출연했다. 영화 경성학교: 사라진 소녀들(2015), 죄 많은 소녀(2018) 등에서도 활약했다. 현재는 TV조선 월화극 다음생은 없으니까에서 쇼호스트 송예나로 출연 중이다.

고원희 공식입장 전문 안녕하세요. 고스트 스튜디오입니다. 금일 보도된 당사 배우 고원희 관련하여 공식 입장을 전해드립니다. 고원희 배우가 신중한 고민 끝에 올해 초 결혼생활을 마무리하기로 합의한 것을 확인했습니다. 결혼식 후 혼인신고를 하지 않았던 상태였으며, 상대방과 충분한 대화를 통해 각자의 길을 걷기로 결정했음을 알려드립니다. 상호 합의하에 결정한 사항인 만큼 추측성 보도, 허위사실 유포 등은 자제해 주시기를 정중히 부탁드립니다. 고원희 배우는 앞으로도 변함없이 배우로서 좋은 모습을 보여드리기 위해 늘 최선을 다할 예정이니 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다.

◆조보아, 엄마 된다…결혼 1년 여 만 임신

배우 조보아가 결혼 1년 여 만에 엄마가 된다.

조보아 소속사 엑스와이지 스튜디오는 25일 “조보아 배우에게 소중한 새 생명이 찾아왔다. 축복하는 마음으로 예쁘게 지켜봐 주시길 부탁드리며, 출산 시기 등 자세한 내용은 말씀 드리지 못하는 점 너른 양해 부탁드린다”는 입장을 밝혔다. 이어 “조보아 배우에게 언제나 애정 어린 관심과 사랑을 보내주시는 모든 분들께 깊은 감사를 드리며, 복귀 후 배우로서 좋은 연기로 보답할 예정”이라고 덧붙였다.

조보아는 지난해 10월 비연예인과 비공개 결혼식을 올렸다. 열애설 없이 바로 깜짝 결혼 소식을 발표한 탓에 당시 혼전임신설이 제기되기도 했으나, 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다. 결혼 후에도 배우 활동에 박차를 가했다. 지난 5월 넷플릭스 ‘탄금’을 통해 12년 전 실종되었던 이복동생 홍랑(이재욱)의 이복누이 재이 역을 맡아 열연했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

