브라운과 코니… ‘두 번째 만남!’ KBL-라인프렌즈 캐릭터 콜라보 계속된다

KBL이 IPX(구 라인프렌즈)의 글로벌 인기 캐릭터 ‘라인프렌즈(LINE FRIENDS)’와 함께 신규 캐릭터 협업 상품을 출시한다.

이번에 새롭게 출시하는 상품은 구단별 풋볼티셔츠, 반다나, 응원 깃발, 카드 스티커로 라인프렌즈의 인기 캐릭터인 브라운(BROWN)과 코니(CONY)를 활용했다. 특히 풋볼티셔츠의 경우 최근 프로스포츠 팬들 사이에서 인기를 끌고 있는 상품 중 하나로 농구 팬들의 니즈를 반영해 제작하게 됐다.

KBL과 라인프렌즈 신규 협업 상품은 다음 달 1일 오후 2시부터 카카오톡 선물하기를 통해 먼저 구매할 수 있다. 12월8일부터는 KBL 스토어에서도 구매 가능하다.

한편 KBL과 IPX는 지난 7월 라인프렌즈 캐릭터 협업 상품 공개를 기념, ‘JUMP UP’ 테마의 팝업스토어를 성황리에 마친 바 있다. 나아가 내년 1월18일 열리는 올스타전에서 신규 프로모션을 선보일 예정이다.

