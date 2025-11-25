KBS, 故 이순재 분향소 마련…“반세기 기여한 국민 배우”

사진= KBS 본관 2층에 자리한 故 이순재 추모 공간. 뉴시스 제공

KBS가 故 이순재를 기리기 위해 분향소를 마련하고 유작 ‘개소리’를 특별 편성했다.

25일 KBS는 서울 여의도 KBS 본관 2층에 고인을 추모할 수 있는 분향소를 설치했다고 밝혔다. 이 공간은 일반 조문객도 방문할 수 있으며, 오는 30일까지 운영된다. KBS는 “반세기 넘게 한국방송 발전에 기여한 고인의 예술적 업적과 헌신을 기리기 위해 분향소를 설치했다”며 “고인을 기억하는 구성원들과 시청자들에게 애도의 시간을 제공할 것”이라고 설명했다.

고인의 마지막 작품을 다시 만날 수 있는 특별 편성도 이어진다. KBS 2TV는 이날 오후 10시 45분부터 자정 5분까지 추모특선 국민배우 이순재 ‘개소리’ 1~4회 몰아보기를 방송한다. 이어 26일 오후 11시 10분부터는 ‘십분간, 당신의 사소한’이 특별 방송된다. KBS N 역시 27일과 28일 각각 오전 10시부터 ‘개소리’ 1~6회, 7~12회를 편성했다.

故 이순재는 지난해 ‘개소리’로 ‘KBS 연기대상’을 수상하며 역대 최고령 대상 수상자가 됐다. 그간 KBS ‘풍운’, ‘보통 사람들’, ‘목욕탕집 남자들’, ‘엄마가 뿔났다’ 등 수많은 작품에서 깊은 인상을 남기며 시청자들의 큰 사랑을 받았다.

KBS는 공식 메시지를 통해 “오늘 새벽 영면에 든 이순재 선생님과 유가족에게 깊은 애도의 뜻을 전한다”며 “최고령 현역 배우였던 고인은 한평생 열정적인 연기 활동으로 대한민국 드라마 역사를 써온 분이다. 고인은 우리나라에 컬러TV가 보급되기 전인 1965년 TBC 1기 전속 배우로 방송 드라마 연기를 시작, 방송 기술 발전과 함께 대한민국 TV 드라마 품격을 크게 향상시키는 데 평생 기여했다”고 추모했다.

한편 이순재는 이날 새벽 별세했다. 빈소는 서울아산병원 장례식장 30호실이며, 발인은 27일 오전 6시 20분에 진행된다. 장지는 이천 에덴낙원이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

