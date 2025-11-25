‘첼시 vs 바르셀로나’ 주중 챔피언스리그 경기 대상 프로토 승부식 139회차, 게임 발매 개시

사진=한국스포츠레저 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 “오는 26일 열리는 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 경기들을 대상으로 한 프로토 승부식 139회차가 발매를 개시했다”고 밝혔다.

이번 프로토 승부식 139회차에서 UCL을 대상으로 하는 경기는 ▲아약스-SL벤피카 ▲갈라타사라이-위니옹SG ▲맨체스터시티-레버쿠젠 ▲첼시-바르셀로나 ▲도르트문트-비야레알 ▲나폴리-카라바흐 ▲슬라비아프라하-빌바오 ▲보되글림트-유벤투스 ▲마르세유-뉴캐슬유나이티드전이다. 각 게임은 일반, 핸디캡, 언더오버, SUM 등의 다양한 유형으로 즐길 수 있다.

UCL 리그페이즈는 36개의 팀들이 승부를 펼쳐 1~8위는 상위 토너먼트 직행이 가능하고, 9~24위는 상위 토너먼트 진출을 가리는 플레이오프에 진출할 수 있다.

현재까지 각 팀들은 4경기를 치렀으며, 그중 바이에른 뮌헨, 아스널, 인테르가 4승(승점 12점), 맨시티가 3승1무(승점 10점), PSG, 뉴캐슬, 레알마드리드, 리버풀, 갈라타사라이가 3승1패(승점9점)로 상위권 그룹을 형성하고 있다.

이번 회차 대상경기 중 가장 주목받는 대결은 26일 오전 5시(한국 시간) 스탬포드브릿지에서 열릴 첼시-바르셀로나전이다. 바르셀로나와 첼시는 리그페이즈에서 2승1무1패로 동일하게 승점 7점을 기록했으며, 각각 11위와 12위에 위치해 있어 치열한 한판 승부를 예고하고 있다.

한국스포츠레저 관계자는 “주중 UCL 경기들을 대상으로 하는 프로토 승부식 139회차가 발매를 개시한다”며 “치열한 승부가 펼쳐질 주중 UCL 경기를 대상으로 하는 다양한 스포츠토토 게임에 많은 축구팬들의 관심과 참여를 부탁한다”고 전했다.

한편 이번 시즌 UCL 리그페이즈 경기들을 대상으로 하는 프로토 승부식 139회차의 자세한 경기 분석 내용 등은 공식 온라인 발매사이트 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.

