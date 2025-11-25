넷마블, ‘나혼렙: 어라이즈 오버드라이브’ 글로벌 정식 출시

'나 혼자만 레벨업:어라이즈 오버드라이브' 글로벌 정식 출시. 넷마블 제공

넷마블은 신작 ‘나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브’를 엑스박스(Xbox) PC와 스팀(Steam)을 통해 글로벌 시장에 정식 출시했다고 25일 밝혔다.

나 혼자만 레벨업: 어라이즈 오버드라이브는 글로벌 시장에서 큰 성과를 거둔 ‘나 혼자만 레벨업: 어라이즈’를 기반으로, PC·콘솔 플랫폼 이용자의 눈높이에 맞춰 개발 된 액션게임이다.

이용자는 게임에서 최대 4인이 함께 플레이 가능한 협력 전투 콘텐츠를 비롯해 주인공 성진우의 군주화된 모습으로 전투를 펼치는 군주화 전투 등을 경험할 수 있다.

특히 적의 공격을 막거나 튕겨내는 가드와 패링, 패링 후 적을 일시 브레이크시키는 QTE, 각 헌터별 특징을 살린 고유의 오버드라이브 시스템, 스킬 간의 연계성을 극대화하는 체인 스매시 시스템 등 콘솔게임의 전투 조작감을 살리는 기능이 극대화된 것이 특징이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

