“5년간 대기업 임원 증가율, 직원의 3배↑”…금융업 격차 뚜렷

국내 주요 대기업에서 최근 5년간 임원 증가 속도가 직원 증가율의 3배 이상에 달하는 것으로 나타났다. 일부 업종에서는 직원 수가 줄었는데도 임원 수만 늘어나는 이례적 흐름도 확인됐다.



기업분석연구소 리더스인덱스가 25일 분기보고서를 제출한 매출 상위 500대 기업 중 비교 가능한 331곳을 대상으로 2020년 1분기부터 2025년 반기까지 직원·임원 변동을 분석했다. 조사 결과 이들 기업의 직원 수는 121만9586명에서 125만3474명으로 3만3888명(2.8%) 증가했다.



반면 같은 기간 임원 수는 1만2688명에서 1만3873명으로 1185명(9.3%) 증가하며 직원 증가율을 크게 웃돌았다. 이에 따라 직원 100명당 임원 비율은 2020년 1.04%에서 올해 1.11%로 소폭 상승했다.



업종별로는 직원·임원이 모두 늘어난 분야가 23개 업종 중 13개였다. 둘 다 감소한 업종은 4개로 집계됐다. 이 가운데 직원은 줄었지만 임원은 증가한 업종은 3개로 나타났고, 특히 금융권의 격차가 두드러졌다.



은행권(12개사)의 직원 수는 9만2889명에서 8만3907명으로 8982명(9.7%) 감소했지만 임원은 293명에서 327명으로 34명(11.6%) 증가했다. 보험업도 비슷한 흐름을 보였다. 전체 직원 수가 2744명(6.1%) 줄어든 반면, 임원은 63명(9.4%) 늘었다.



직원·임원이 함께 줄어든 통신·유통·석유화학 업종의 경우에도 감소 폭은 직원 쪽이 더 컸다. SK텔레콤·KT·LG유플러스 등 통신 3사는 직원 수가 22.3% 감소한 반면 임원은 4명 줄어드는 데 그쳤다.



유통업종 16개 기업에서는 직원 수가 9383명(10.1%) 감소한 데 비해 임원 감소율은 2.9%에 머물렀다. 구조조정이 이어지는 석유화학 업종 또한 직원 감소율(13.8%)이 임원 감소율(7.0%)보다 컸다.



리더스인덱스 측은 “최근 일부 기업에서 임원 축소 움직임이 나타나고 있으나 공채 폐지와 경기 둔화로 신규 채용이 줄면서 직원 증가 속도가 정체된 영향이 있다”며 “이에 따라 상대적으로 임원 증가율이 더 높게 나타난 것으로 보인다”고 설명했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]