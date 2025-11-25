‘포트나이트서 만나는 리사’…메인 아티스트 선정

포트나이트 페스티벌 메인 아티스트로 선정된 블랙핑크 멤버 리사. 에픽게임즈 제공

에픽게임즈는 게임 플랫폼 포트나이트 속 음악 게임 페스티벌의 시즌 12 메인 아티스트로 블랙핑크 멤버 리사(LISA)를 선정했다고 25일 밝혔다.

새로운 포트나이트 페스티벌 시즌 12는 오는 30일부터 진행된다.

에픽게임즈는 시즌 12에 ‘스타럭스 뮤직 패스’ 상품을 출시한다. 스타럭스 뮤직 패스에는 리사의 트렌디한 스타일과 에너제틱한 트랙이 포함되며, 최종 보상으로는 록스타 리사 의상과 함께 사용할 수 있는 록스타 마이크가 제공된다.

플레이어는 마이크를 사용해 ‘FUTW (Vixi Solo Version)’, ‘Rockstar’, ‘New Woman’ 등 리사의 잼 트랙을 즐길 수 있다.

리사는 이번 협업에 대해 “포트나이트가 제 또 다른 자아를 게임 속에서 완벽하게 구현해낸 것이 정말 놀라웠다”며 “스타럭스 뮤직 패스의 메인 아티스트가 된 것을 팬분들이 저의 데뷔 앨범 ‘Alter Ego’의 음악과 의상을 게임에서 계속 경험할 수 있는 특별한 기회라고 생각한다”고 소감을 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

