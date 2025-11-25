경륜·경정 건전화 공모전…청소년 응모 가능

국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 오는 12월7일까지 ‘2025 경륜·경정 건전화 공모전’(사진)을 실시한다.

이번 공모전은 건전한 경륜·경정 이용 문화를 확산하기 위한 것으로, 지난해보다 참여 대상·응모 주제·시상 인원이 모두 크게 확대됐다.



올해 공모전의 가장 큰 변화는 청소년부 신설이다. 기존에는 일반부의 영상 제작 중심 단일 부문이었지만, 올해는 중·고등학생도 참여할 수 있도록 청소년 디지털 콘텐츠 부문을 마련했다. 청소년부는 불법도박 근절 및 예방을 주제로 한 광고 포스터, 카드 뉴스, 인스타툰 등 다양한 형식의 콘텐츠 출품이 가능하다.



일반부 역시 참여 방식이 확대됐다. 참가자는 400자 이상의 과몰입 예방 실천 후기를 작성해 제출하면 된다. 개인 또는 3인 이하 팀 모두 응모할 수 있다.



시상 규모도 대폭 늘었다. 지난해 9명에서 올해는 총 65명을 선발한다. 일반부는 금상 50만원, 은상 30만원, 동상 10만원, 청소년부는 금상 30만원, 은상 20만원, 동상 10만원이다. 여기에 참가상 30명을 추첨으로 선정한다. 심사 결과는 오는 12월16일, 공단 홈페이지와 개별 연락을 통해 발표된다.

