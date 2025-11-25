엔씨, KCGS ESG 평가서 5년 연속 종합 ‘A등급’ 획득

엔씨소프트 R&D 판교 센터. 엔씨소프트 제공

엔씨소프트가 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 ‘2025 ESG 평가’에서 5년 연속 종합 A등급을 획득했다고 25일 밝혔다.

KCGS 평가에서 5년 연속 동일 등급을 유지하고 있는 게임사는 엔씨가 유일하다. 엔씨는 2021년 국내 게임사 최초로 KCGS 종합 A등급을 획득한 바 있다.

KCGS는 국내 상장사를 대상으로 환경·사회·지배구조(ESG) 분야의 경영 체계와 성과를 종합적으로 평가하는 제도로 국내에서 가장 공신력 있는 ESG 평가 중 하나로 꼽힌다.

엔씨는 ▲환경 관련 데이터 체계 고도화 ▲글로벌 수준의 보안 체계 구축 ▲이사회 다양성 및 전문성 확대 등으로 환경·사회·지배구조 각 부분에서 우수한 평가를 받았다.

환경 부문에서 엔씨는 국내를 포함해 미국, 일본, 대만 등 8개 자회사의 온실가스 데이터를 기타 간접배출(Scope 3)까지 공개하고 있다. 올해는 Scope 3 보고 범위를 기존 5개에서 7개로 확대하고, 최신 배출량 산정 방법론을 적용해 정보의 투명성과 신뢰성을 높였다.

사회 부문에서는 국내 게임업계 최초로 글로벌 개인정보보호 인증인 CBPR(Cross Border Privacy Rules)을 획득하고, 정보보호 관리체계 국제표준인 ISO/IEC 27001 및 ISO/IEC 27701 인증을 지속 유지한 점이 주요 평가 요소로 작용했다. 또한 가족 친화적인 근로환경 및 안전보건 위험 관리 체계도 긍정적으로 반영됐다.

지배구조 부문에서는 신규 여성 사외이사 선임을 통한 다양성 확대와 이사회 역량 현황표(BSM)를 활용한 이사회 역량 관리 체계화 등이 높은 평가를 받았다.

엔씨는 국내뿐 아니라 글로벌 ESG 평가에서도 긍정적인 성과를 받은 바 있다. 지난해 국내 게임사 중 유일하게 2년 연속 ‘2024 다우존스 지속가능경영지수(DJBIC)’ 아시아 퍼시픽 지수에 편입됐으며, 2024년 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) ESG평가 AA 등급을 획득했다.

엔씨 김현주 ESG 경영실장은 “지속가능경영은 엔씨의 미래 경쟁력과 시장 리더십 확보를 위한 핵심 가치”라며 “글로벌 수준의 지속가능경영 체계를 구축해 진정성 있는 활동을 지속해 나가겠다”고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

