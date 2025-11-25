이찬원 “올해 마지막 휴가”…열일 앞두고 여행 ‘찬또야 어디가?’

가수 이찬원이 열일을 앞두고 스태프들과의 즉흥 여행기로 힐링을 선사했다.

이찬원은 최근 공식 유튜브 채널을 통해 여행 브이로그 ‘찬또야 어디가? 괴산편’을 공개했다. 괴산편에서는 이찬원이 12월 전국투어 콘서트와 연말 스케줄을 앞두고 충북 괴산군으로 훌쩍 떠난 이야기가 담겨 팬들의 반가움을 자아냈다.

‘찬또야 어디가? 양평 편’ 이후 약 3년 만에 재개된 여행 브이로그인 만큼, 영상에는 본업뿐 아니라 여행에도 진심인 이찬원의 진솔한 면면이 담겼다. 지도에 펜을 던져 찍힌 충북 괴산군이 목적지로 정해진 가운데, 이찬원은 드라이버를 자처, 송실장과 함께 토크 삼매경에 빠진 모습으로 재미를 더했다.

이찬원은 “오랜만에 이렇게 나들이 나오니까 좋다. 이제 컴백 후 계속 활동해야 하고, 연말은 연말대로 바쁘다. 이번이 마지막 휴가가 될 것 같다”라며 휴가를 알차게 보내겠다는 다짐을 드러냈다. 이어 시장을 찾은 이찬원은 스태프들과 함께 먹을 통닭, 순대까지 주문하는가 하면, 알아보는 팬들과 함께 사진을 찍는 등 화기애애한 분위기를 이끌었다.

여기에 이찬원의 순대, 올갱이국 먹방이 그려져 팬들을 흐뭇하게 했다. 이찬원은 “올갱이 없어서 못 먹는다. 올갱이를 서울에서는 다슬기라고 부르고, 경상도 지역에서는 고디라고 부른다. 어렸을 때는 하천에서 놀고 고디 잡아서 고디국 끓여 먹고 그랬다”라며 올갱이국에 얽힌 추억담으로 친근함을 더했다.

올갱이국에 밥을 말아 시원하게 들이킨 이찬원은 다음 목적지를 빠르게 검색하며 ‘확신의 J’다운 면면을 드러냈다. 스태프들의 취향 조사부터 ‘먹잘알’ 코스까지 완주한 가운데, 이찬원은 ‘찬또야 어디가? 괴산편’ 2편을 예고하며 팬들의 기대에 불을 붙였다.

여행 브이로그 다음편이 예고된 후 팬들은 “2탄도 빨리”, “시간 가는 줄 모르고 봤다”, “이찬원 먹는 모습만 봐도 배부르다”, “찬또는 대체 못 하는 게 뭐냐” 등 솔직한 반응을 내놨다. 이찬원이 여행 콘텐츠 ‘찬또야 어디가?’로 썰부터 먹방까지 공개하면서, 유튜버로서의 활약상도 기대를 모으고 있다.

이찬원은 지난달 정규 2집 ‘찬란(燦爛)’으로 컴백해 초동 판매량 61만 장을 돌파하며 3연속 하프 밀리언셀러를 달성했다. 정규 2집 타이틀곡 ‘오늘은 왠지’로 음원차트 1위, MBC ‘쇼! 음악중심’ 1위 기록을 세운 이찬원은 음악뿐 아니라 예능, 유튜브를 통해서도 팬들과 활발히 소통하고 있다.

유튜브에서도 맹활약 중인 이찬원은 오는 12월 19일 KBS 2TV에서 생방송으로 진행되는 ‘2025 가요대축제 글로벌 페스티벌’ 참석은 물론, 작년을 뒤이어 올해 ‘2025 KBS 연예대상’ MC로도 연말 안방극장을 찾는다.

