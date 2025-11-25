황가람, 골든디스크어워즈 디지털 음원 부문 후보

가수 황가람이 제40회 골든디스크어워즈 디지털 음원 부문 후보에 오르며 2025년 가장 뜨거운 보컬리스트로서의 위상을 다시 한번 입증했다. 올해 음원 시장은 G-DRAGON(지드래곤), IU(아이유), 하츠투하츠(Hearts2Hearts) 등 최정상급 아티스트들의 치열한 경쟁이 이어졌지만, 황가람은 대중성과 음악성을 두루 갖춘 확실한 성과로 당당히 이름을 올렸다.

황가람은 올해 2025 서울가요대상 발라드상, 2025 한류엑스포 한류 발라드상, 대한민국 예술문화인대상 대중가수상, 도전한국인 10인 대상 등을 연이어 수상하며 독보적인 ‘수상 행보’를 기록했다.

또한 써클차트(가온차트) BGM·통화연결음·컬러링·벨소리 4관왕을 달성하고, 각종 전체 음원차트 1위, 대한민국 발라드 차트 1위에 오르며 명실상부 ‘2025년 화제성 1위 아티스트’로 자리매김했다.

특히 황가람의 대표 힐링곡 ‘나는 반딧불’은 출시 이후 음원, BGM, 컬러링 등 전 연령층에서 고르게 사랑받으며 ‘국민송’으로 자리 잡았다. 최근 방송·행사·페스티벌 섭외 선호도 조사에서도 ‘가장 섭외하고 싶은 1순위 가수’로 꼽히며 폭넓은 영향력을 증명했다.

소속사 더블엑스 엔터테인먼트는 “올해 황가람의 음악이 여러 계층의 리스너들에게 큰 위로와 공감을 준 만큼, 골든디스크 후보는 그 사랑에 보답하는 결과라 생각하고 큰 관심에 항상 감사한다”라며 “시상식뿐 아니라 앞으로도 황가람만의 감성과 스토리를 담은 음악으로 꾸준히 활동을 이어갈 예정”이라고 밝혔다.

한편 제40회 골든디스크어워즈 디지털 음원 부문 최종 수상자는 26년도 1월 10일 토요일 발표될 예정이다. 대중이 직접 선택한 ‘국민 보컬’ 황가람이 지드래곤, IU, 하츠투하츠와 함께 경쟁 속에서 어떤 새로운 기록을 써 내려갈지 관심이 집중되고 있다.

