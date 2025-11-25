[SW현장] “‘러브어택’ 넘을래요”…리센느, 베리향 가득한 ‘립밤’

그룹 리센느(RESCENE) 리브, 메이, 제나, 원이, 미나미(왼쪽부터)가 25일 서울 영등포구 명화라이브홀에서 가진 미니 3집 '립밤(lip bomb)' 발매 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 더뮤즈엔터테인먼트 제공

그룹 리센느가 매력적인 향기를 담아 올해 세 번째 컴백에 나섰다.

25일 서울 영등포구 명화 라이브홀에서 리센느의 새 앨범 ‘립밤(Lip bomb)’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 멤버 메이는 “정말 설레고 또 한 번 새로운 모습을 보여드릴 생각에 기대도 되고 긴장도 된다. 더 달콤하고 향기로운 음악으로 많은 분들을 사로잡고 싶다”고 컴백 소감을 밝혔다.

오늘(25일) 오후 6시 공개되는 리센느의 세 번째 미니앨범 ‘립밤’은 ‘립밤(lip balm)’에서 착안해 ‘밤(balm)’을 ‘밤(bomb)’으로 바꾼 합성어다. 립밤처럼 부드럽게 스며드는 매력과 순간적으로 터지는 생동감을 동시에 담았다. 더블 타이틀곡 ‘Heart Drop’(하트 드랍), ‘Bloom’(블룸)과 함께 수록곡 ‘Love Echo’(러브 에코), ‘Hello XO’(헬로 엑스오), ‘MVP’(엠브이피)까지 총 5곡이 수록됐다.

이날 원이는 “립밤처럼 입술을 통해 전해지는 음악과 하루를 달콤하게 물들이고자 만든 앨범”이라고 소개했다. 이어 미나미는 “향기라는 콘셉트로 달려왔다. 립밤이라는 새로운 소재로 새 음악을 선보이게 됐다”고 덧붙였다.

‘블룸’은 자기 신뢰와 희망의 메시지를 담은 곡으로, 매 순간의 주인공으로 피어나는 용기를 노래한다. 상승하는 멜로디와 확장되는 사운드가 감정을 고조시키며 폭발적인 클라이맥스로 감동과 에너지를 선사한다.

메이는 “자신의 자리에서 자신만의 자리를 만들어가면서 한 걸음씩 나아가는 마음을 표현했다. ‘하트 드롭’은 처음 듣고 런웨이가 떠올라서 선공개 곡에 알맞지 않을까 생각했다면 ‘블룸’은 조금 더 리센느 느낌에 맞는 스타일의 곡이라 생각했다”고 답했다. 이어 원이는 “더블타이틀곡 두 곡의 의견이 막상막하였다. 블룸이 조금 더 인기가 많고, 중독성 있는 멜로디라 타이틀곡으로 선정됐다”고 비화를 전했다.

‘립밤’은 향기를 콘셉트로 각 수록곡과 매칭했다. 메인 향 ‘베리(Berry)’는 다섯 가지 베리가 지닌 색과 매력을 조합해 완성된 향기다. 각 곡마다 크랜베리 ‘하트 드롭(Heart Drop)’, 블랙베리 ‘블룸(Bloom)’, 라즈베리 ‘러브 에코(Love Echo)’, 스트로베리 ‘헬로 엑스오(Hello XO)’, 블루베리 ‘엠브이피(MVP)’가 지닌 서로 다른 색과 매력을 더했다. 자신을 믿고 피어나는 ‘나’와 ‘우리’의 여정, 그리고 모두가 기다려온 순간을 향해 나아가는 진심의 메시지를 전한다. 미나미는 “향기를 맡았을 때 들었던 음악이 생각나거나 반대로 음악을 들으면 과거의 향기가 생각이 날 때가 있다. 그런 추억들이 떠오른다는 부분에서 향기와 음악의 공통점이 있는 것 같다”고 비유했다.

‘하트 드롭’은 정식 발매에 앞서 지난 6일 선공개했다. 제나는 “자기도 모르는 사이에 서서히 향기에 스며들게 만드는 달콤한 속삭임을 담은 몽환적인 곡”이라고 소개했다. 리브는 “르센트 특유의 콘셉트와 베리향으로 표현할 수 있는 직관적 분위기를 보여줄 수 있는 곡”이라고 자신했다.

올해 세 번의 컴백이다. 원이는 “쉬지 않고 달려오면서 리센느를 많이 알릴 수 있었다. 우리를 알아봐주시는 팬분들이 많이 생겨서 기분 좋게 활동하고 있다. 무대에 서면 피로가 다 사라진다”고 프로다운 모습을 보여졌다. 메이는 “열심히 준비하며 앞만보고 달려왔다. 우리를 기다려주는 분들이 많다는 걸 피부로 체감한다. 새로운 시도를 하며 설레는 마음이 크다”고 했다.

처음 데뷔를 듣는 순간부터 멤버들에게 자부심을 채워주는 음악이다. 미나미는 “세계적으로 케이팝이 유명해졌는데, 나뉘어진 K-팝의 세대 안에서도 리센느만의 음악이 있다고 생각한다. 어떤 세대의 팬들이 들어도 ‘이게 K-팝이지’라고 생각할 수 있는 것이 리센느의 음악”이라고 자부심을 내비쳤다. 이어 “전작 ‘러브어택’을 많이 사랑해주셔서 항상 부담감이 있었다. 이번 ‘블룸’이 그 기록을 넘어 전 세계적으로 유명해지는 곡이 되길 바란다”고 소망했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

