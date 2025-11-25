김민석 총리, 故 이순재 추모…“‘완성은 없다’는 말 항상 새길 것”

배우 이순재. 뉴시스

김민석 국무총리가 배우 이순재의 별세 소식에 애도의 뜻을 표했다.

김 총리는 25일 자신의 페이스북에 고인이 지난해 백상예술대상 특별무대에서 남긴 발언을 언급하며 “‘평생을 했는데도 아직도 안 되고 모자라는 데가 있다. 연기에 완성이 없다는 이야기가 바로 그것이다. 잘할 수는 있어도 완성은 아니다’라고 한 말이 기억난다”며 “그 말씀을 정치를 하면서도 항상 새기겠다”고 말했다.

이어 “가끔 공사석에서 뵐 때마다 큰 인연이 없는 제게도 참 따뜻했다”고 회상했다. 그러면서 “40대 중반 이후 연극에 흥미가 생겨 선생님께서 운영하신다는 연기 학원을 가보려했다고 말씀드렸던 기억이 난다”며 “국민배우라는 호칭에 걸맞게 멋졌다. 편히 쉬십시오”라고 추모했다.

이순재는 이날 오전 2시쯤 입원치료를 받고 있던 서울아산병원에서 별세했다. 빈소는 서울아산병원에 마련됐다. 발인은 27일이며 경기 이천 에덴낙원에서 영면에 든다.

한편 1956년 연극 ‘지평선 너머’로 연기활동을 시작한 이순재는 70년 동안 방송, 영화, 연극 등을 넘나들며 활약했다. 드라마 ‘사랑이 뭐길래’, ‘목욕탕집 남자들’, ‘허준’, 시트콤 ‘거침 없이 하이킥!’, 예능 ‘꽃보다 할배’ 시리즈, 연극 ‘세일즈맨의 죽음’, ‘앙리할아버지와 나’ 등에 출연하며 많은 사랑을 받았다.

