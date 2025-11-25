故 이순재 빈소에 김용건·김우빈·신민아 등 근조화환 줄이어…연예계 깊은 슬픔

고 이순재 빈소 사진=사진공동취재단

배우 이순재의 별세 소식이 전해지면서 연예계 동료들의 조문이 잇따르고 있다.

25일 서울 송파구 풍납동 서울아산병원 장례식장 3층 30호실에 故 이순재의 빈소가 차려졌다. 상주에는 아내 최희정 씨와 자녀들이 자리해 조문객을 맞을 준비를 하고 있다.

빈소가 마련된 지 한 시간이 채 지나기도 전에, 장례식장 앞은 고인을 추모하는 동료 배우와 관계자들이 보낸 조화로 가득 메워졌다.

원로 배우 최불암, 나문희, 임하룡을 비롯해 하정우, 안재욱, 신민아, 김우빈 등 후배 배우들도 조화를 보내 고인의 마지막 길을 애도했다. 가수 진성, 신원호 PD 등 방송가 인사들도 조문을 전하며 깊은 슬픔을 나타냈다.

특히 tvN 예능 ‘꽃보다 할배’에서 고인과 함께 여행을 떠났던 김용건, MBC 시트콤 ‘거침없이 하이킥’에서 호흡을 맞췄던 박해미의 조화는 많은 이들을 더욱 뭉클하게 했다.

유족에 따르면 이순재는 이날 새벽 향년 91세로 생을 마감했다.

1934년 함경북도 회령에서 태어난 그는 서울대 철학과를 졸업한 뒤 1956년 연극 ‘지평선 넘어’로 데뷔했다. 이후 ‘동의보감’, ‘허준’, ‘상도’, ‘이산’, ‘거침없이 하이킥’, ‘지붕뚫고 하이킥’, ‘개소리’ 등 140편이 넘는 작품에 출연하며 국민 배우로 자리매김했다.

70년에 가까운 세월을 무대와 브라운관에서 보내며 국내 최고령 현역 배우로 활약한 그는, 지난해 10월 건강 문제로 연극 ‘고도를 기다리며’ 무대를 내려놓아 안타까움을 샀다. 올해 초 ‘2024 KBS 연기대상’에서는 ‘개소리’로 역대 최고령 대상 수상자가 되며 다시 한 번 존재감을 보여줬다. 또한 제14대 국회의원(민주자유당)을 지내는 등 잠시 정치계에서 활동하기도 했다.

故 이순재의 발인은 오는 27일 오전 6시 20분 거행되며, 장지는 경기도 이천 에덴낙원이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

