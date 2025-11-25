“한국서 훼손된 시신 37구 발견” 허위정보 퍼뜨린 ‘96만 유튜버’, 결국 경찰 조사

사진='대보짱' 유튜브 캡처

한국인 유튜버 ‘대보짱’이 일본 온라인 커뮤니티를 통해 허위 정보를 퍼뜨린 혐의로 경찰 조사를 받았다.

서울경찰청 사이버수사대는 24일, 지난 21일 96만 구독자를 보유한 유튜버 ‘대보짱’으로 알려진 30대 남성 조모씨를 피의자 신분으로 불러 전기통신기본법 위반 혐의에 대해 조사했다고 밝혔다.

사진= 서울경찰청. 뉴시스 제공

경찰에 따르면, 조씨는 지난달 자신의 유튜브 채널에 “한국에서 하반신만 있는 시체가 37건 발견됐다”, “비공개 수사 중인 사건만 150건” 등 허위 정보를 담은 영상을 게시한 것으로 전해졌다.

서울경찰청은 이날 조씨를 상대로 유튜브 채널을 시작하게 된 배경과 해당 영상을 올리게 된 경위 등을 집중적으로 조사한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 이번 사건에 대해 “허위 사실 유포는 사회 혼란을 초래할 수 있다”며, 관련 법규에 따라 엄정하게 처리할 방침임을 밝혔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

