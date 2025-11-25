진종오 의원, K-댄스 안무저작권 보호와 스포츠 가치 논의

사진=진종오 의원실

국회 문화체육관광위원회 소속 진종오 의원(국민의힘, 비례대표)이 다음달 4일 홍대 H-STAGE에서 열리는 토크콘서트 ‘MOVE: THE NEXT STAGE’에 게스트로 참석해 K-댄스 안무저작권 보호와 스포츠 제도의 공통 가치를 주제로 대중과 소통한다.

이번 행사는 한국안무저작권협회와 한국체육발전협회가 공동 주최하고, K-푸드 브랜드 놀부·화미가 후원하는 문화·체육 융합형 토크콘서트로, 안무가와 국가대표 선수가 함께 ‘움직임의 가치’를 이야기하는 새로운 형식의 무대다.

무대에는 리아킴, 최영준 안무가를 비롯해 체조 신수지, 배구 김요한 전 국가대표, 진종오 국회의원(사격 전 국가대표)이 함께 출연해 예술과 스포츠의 경계를 넘는 협업과 퍼포먼스를 선보일 예정이다.

진 의원은 올해 9월 K-POP 안무가의 창작권을 보호하기 위한 ‘저작권법 일부개정안’을 대표 발의한 바 있다.

이 법안은 무용 범주에 포함되던 안무를 명시적으로 규정해 안무가의 저작권과 성명표시권을 제도적으로 보장하는 근거를 마련했다.

이후 열린 국정감사에서도 진 의원은 문화체육관광부 최휘영 장관에게 안무가의 성명표시권 보장 문제를 직접 질의, “창작의 주체가 존중받는 문화생태계를 조성해야 한다”고 강조했다. 이에 문체부는 ‘안무 표준계약서 제정 협의체’를 구성, 업계와 세부 논의에 착수해 진행 중이다.

이번 MOVE 토크콘서트는 ‘움직임으로 말하다’를 주제로, 참여형 안무 퀴즈, 국가대표와 함께하는 1분 댄스 챌린지 등으로 구성된다.

현장에서는 관객 참여형 세션을 통해 예술과 체육의 ‘움직임’이 하나로 이어지는 경험을 공유할 예정이다.

진 의원은 “루틴과 리듬, 훈련과 창작이 만나는 자리가 될 것”이라며 “문화와 체육이 함께 성장하는 다음 무대를 위해 제도적 뒷받침에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어 “이재명 정부가 향후 5년간 51조원을 투입해 한류 산업을 300조원 규모로 키우겠다고 밝힌 만큼, 그 토대가 되는 창작자들의 권리부터 지켜져야 한다”며 “보이지 않는 노력과 땀방울이 정당하게 평가받을 때, K-컬처의 성장도 지속가능할 것”이라고 강조했다.

