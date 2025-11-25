“사랑합니다, 선생님” 서예지, 故 이순재 추모

사진= 서예지 SNS

배우 서예지가 자신의 데뷔작에서 호흡을 맞췄던 故 이순재를 추모했다.

서예지는 25일 SNS에 “가장 존경하고 사랑하는 선생님, 사랑합니다, 감사했습니다, 영원히 기억하겠습니다”라는 글과 함께 이순재와 함께 찍은 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속에는 서예지가 생전 이순재의 연극 공연 대기실을 찾아 케이크를 건네고, 두 사람이 손을 맞잡고 있는 등 실제 손녀와 할아버지를 연상시키는 따뜻한 모습이 담겼다.

이순재와 서예지는 서예지의 데뷔작 tvN 시트콤 ‘감자별 2013QR3’에서 할아버지와 손녀로 호흡을 맞추며 특별한 인연을 쌓았다.

한편 이순재는 이날 새벽 91세를 일기로 생을 마감했다. 1934년 함경북도 회령에서 태어난 그는 서울대학교 철학과 재학 중이던 1956년 연극 ‘지평선 너머’로 데뷔했다. 이후 1960년 KBS 1기 공채 탤런트로 발탁돼 ‘동의보감’, ‘사랑이 뭐길래’, ‘허준’, ‘이산’, ‘베토벤 바이러스’, ‘개소리’ 등 수많은 작품에서 활약했다.

또한 그는 ‘로미오와 줄리엣’, ‘세일즈맨의 죽음’, ‘앙리 할아버지와 나’, ‘리어왕’ 등 연극에서도 꾸준히 활동하며 무대에 대한 애정을 드러냈다.

시트콤 ‘하이킥’ 시리즈와 예능 ‘꽃보다 할배’로 국민에게 친숙한 이미지를 쌓았으며, 1991년 정계에 입문해 14대 국회의원을 지내는 등 폭넓은 활동을 이어갔다.

이순재는 지난해 연극 ‘고도를 기다리며를 기다리며’를 끝으로 활동을 멈추고 건강 악화로 재활 치료를 받아왔다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

