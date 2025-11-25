‘1골 1도움’ 김천 박태준, K리그1 37라운드 MVP… K리그2는 이랜드 오스마르

김천 박태준. 사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 김천 상무 박태준이 멀티 공격포인트를 올린 하나은행 K리그1 2025 37라운드에서 가장 빛났다.

한국프로축구연맹은 25일 박태준을 37라운드 최우수선수(MVP)로 선정했다. 박태준은 지난 22일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울전에서 1골 1도움을 올리며 김천의 3-1 승리를 이끌었다. 전반 33분 김주찬의 골을 어시스트한 데 이어 후반 추가시간에는 쐐기골까지 기록했다. 김주찬, 박세진, 박태준이 골맛을 보며 날카로운 공격력을 선보인 김천은 K리그1 37라운드 베스트 팀에도 선정됐다.

K리그1 37라운드 베스트 매치는 지난 23일 제주월드컵경기장에서 1-1로 끝난 제주-대구전이다. 제주는 전반 28분에 나온 유리 조나탄의 선제골로 먼저 앞서나갔다. 대구는 후반 23분 대구 지오바니의 동점골을 터뜨려 승부를 원점으로 돌렸다. 경기는 1-1로 끝났다.

이랜드 오스마르. 사진=한국프로축구연맹 제공

하나은행 K리그2 2025 39라운드 MVP에는 서울 이랜드 FC 오스마르가 차지했다. 오스마르는 지난 23일 목동종합운동장에서 열린 안산 그리너스전에서 1골 1도움으로 팀의 6-0 대승을 이끌었다. 이랜드는 K리그2 39라운드 베스트 팀에도 선정됐다.

K리그2 39라운드 베스트 매치는 지난 23일 아산이순신종합운동장에서 열린 충남아산-전남 드래곤즈전이다. 전남은 전반 11분 안재민의 선제골로 앞서갔지만 전반 28분 충남아산 은고이가 동점골을 터뜨리며 승부의 균형을 맞췄다. 이후 후반 막판 충남아산 데니손이 역전골을 성공하며 충남아산의 2-1 승리로 끝났다.

K리그 라운드 베스트11 및 MVP는 한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)의 정량, 정성 평가를 통해 선정된다. 매 라운드 K리그 경기에 배정된 TSG위원은 각각 해당 경기의 베스트11과 MOM(Man Of the Match)을 선정한다.

이후 TSG 경기평가회의를 열어 경기별 베스트11에 선정된 선수들을 대상으로 TSG위원 평점과 의견, K리그 공식 부가 데이터 업체 ‘비프로’ 평점을 종합해 해당 라운드의 K리그1, 2 베스트11을 최종 결정한다. 라운드 MVP는 각 경기의 MOM을 후보군으로 정한 뒤, 베스트11과 동일한 방식으로 선정한다.

