진조크루 비보이 김헌우, 브레이킹K 파이널 우승…2026년 국가대표 확정

서울특별시청 브레이킹팀 소속 비보이 김헌우(예명 Wing·진조크루·CJ)가 2026년 대한민국 브레이킹 국가대표로 발탁됐다.

23일 서울 강남구 가빈아트홀에서 열린 ‘2025 브레이킹K 파이널’에서 강력한 경쟁자들을 상대로 안정적이고 인상적인 경기력을 선보이며 정상에 올랐다. 김헌우는 이번 우승으로 2026년 국가대표 자격이 확정됐다.

김헌우는 큰 신장을 바탕으로 독창적이고 창의성 있는 움직임을 구사하며 세계 무대에서도 돋보이는 춤사위를 보여 왔다. 그의 스타일은 기존 비보이들과 차별화된 시각적 임팩트와 예술성을 동시에 갖추고 있어, 국제대회 심사위원과 관중들로부터 높은 평가를 받아왔다.

한국 브레이킹 씬을 대표하는 진조크루(Jinjo Crew) 소속으로 세계 각지의 메이저 대회에 출전하며 경험을 쌓아온 가운데 이번 국가대표 선발로 그간의 실력을 공식적으로 인정받게 됐다.

김헌우는 “국가대표가 되어 영광이다. 국가대표로서 내년에 있을 국제대회에서도 최선을 다해 한국 브레이킹의 저력을 다시 증명하고 싶다”고 소감을 밝혔다.

이번 선발대회 규정에 따르면 남자부 1·2·3위 중 최종 2명이 2026 나고야 아시안게임 출전 선수로 나설 예정이다. 김헌우는 우승자로서 출전 가능성이 매우 높은 상황이다. 한국을 대표해 다양한 국제 활동을 예고하며, 2026년 행보에 팬들의 관심이 모아지고 있다.

한편 2025년 연말을 맞이한 시점에서 김헌우는 러시아 국제대회 심사 및 워크숍 참여, 그리고 싱가포르에서 진조크루 예술감독으로서 공연 활동까지 예정되어 있어 바쁜 연말 일정을 보낼 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

