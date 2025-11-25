엽기떡볶이 두번째 브랜드 보끔당, SBS ‘런닝맨’ PPL 방송

닭볶음탕 전문 브랜드 보끔당이 SBS 대표 인기 예능프로그램 ‘런닝맨’의 PPL을 진행했다고 25일 밝혔다.

지난 23일 방송에는 드라마 ‘키스는 괜히 해서’의 주인공 안은진, 김무준이 게스트로 출연했다. 이날 멤버들과 게스트들이 함께한 식사 장면에서는 보끔당의 인기 메뉴인 보끔당닭볶음탕, 토마토미트찜닭, 로제찜닭, 쫀득오징어전, 무뼈닭발튀김 등이 등장해 시청자의 눈길을 끌었다.

특히 파스타 면이 더해진 꾸덕달달한 토마토미트찜닭, 압력솥으로 조리해 더욱 부드러운 보끔당 닭볶음탕 등 다양한 메뉴가 연이어 소개되며 멤버들과 게스트 모두 “맛있다”는 반응을 보였다. 게임 룰 때문에 일부 멤버들은 수저 없이 비닐장갑만 착용한 채 식사했음에도, 메뉴를 맛있게 즐기는 모습이 방송에 그대로 담기며 큰 재미와 호응을 얻었다.

보끔당은 떡볶이 프랜차이즈 ‘엽기떡볶이’에서 론칭한 두 번째 브랜드로, 모든 메뉴에 국내산 닭을 사용한다. 특히 찜닭류에는 100% 국내산 닭다리살 순살만을 사용해 부드럽고 촉촉한 육질이 특징이다. 단일 메뉴가 아닌 다양한 메뉴 라인업을 갖춰 소비자 취향에 맞춘 선택 폭도 넓다는 장점이 있다.

보끔당 관계자는 “이번 런닝맨 PPL이 재미있게 방영되면서 많은 시청자분들이 브랜드에 관심을 가져주셨다”며 “방송 직후 실제로 주문량이 크게 증가할만큼 많은 분들이 보끔당을 찾아주셨다”고 전했다. 이어 “이번 방송을 계기로 더욱 많은 분들이 보끔당을 찾아 맛있는 닭볶음탕 한 끼를 경험해보셨으면 한다”고 덧붙였다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

