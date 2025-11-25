‘1,000명 하객’ 이장우♥조혜원, 신혼 첫날부터 주방行?

사진= 이세미 SNS

배우 이장우가 결혼식을 마친 뒤 지인들과 편안한 시간을 보내는 모습이 공개됐다.

24일 쇼호스트이자 뮤지컬배우 민우혁의 아내 이세미는 자신의 SNS에 “2025.11.23. 장우 혜원 결혼식 날”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 업로드했다. 사진 속에는 이장우와 조혜원의 결혼식 현장이 고스란히 담겨 있었으며, 민우혁·이세미 부부는 자녀들과 함께 신랑·신부와 기념 촬영을 하며 새 출발을 축하했다.

이어 이세미는 결혼식 후 이장우 부부의 집을 방문한 듯한 사진도 공개했다. 턱시도를 벗고 편안한 옷차림으로 주방에 서서 환하게 웃는 이장우의 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

이장우와 조혜원은 지난 23일 서울 송파구 소재 호텔에서 1,000여 명의 하객이 참석한 가운데 성대한 예식을 올렸다. 주례는 MBC ‘나 혼자 산다’를 통해 인연을 맺은 전현무가 맡았고, 사회는 기안84가 진행했다. 축가는 이장우의 사촌 형인 플라이투더스카이를 비롯해 뮤지컬배우 민우혁, 한지상이 불러 의미를 더했다.

사진= 조혜원 SNS

신혼여행은 당분간 미뤄진 상태다. 이장우의 소속사 후너스엔터테인먼트 측은 “신혼여행 계획은 현재로선 없다. 추후 스케줄에 맞게 진행하려고 한다”고 전했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]