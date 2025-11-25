몸값, 수직상승…삼성, 후라도&디아즈와 재계약

사진=삼성라이온즈 제공

프로야구 삼성이 외국인 아리엘 후라도, 르윈 디아즈와 재계약했다.

한 시즌 동안 삼성 마운드를 든든하게 지켜준 투수 후라도는 계약금 30만달러, 연봉 130만달러, 인센티브 10만달러 등 최대 총액 170만달러에 사인했다. 2025년 총액은 100만 달러였다.

최전방에서 타선을 이끈 디아즈는 계약금 20만달러, 연봉 130만달러, 인센티브 10만달러 등 최대 총액 160만 달러의 조건으로 재계약을 마쳤다. 지난 시즌 최대 총액 80만달러에서 수직 상승이다.

후라도의 내구성과 꾸준함이 돋보였던 2025시즌이다. 후라도는 다양한 구종을 바탕으로 지난 시즌 15승8패, 평균자책점 2.60, WHIP 1.08의 빼어난 성적을 기록했다.

197⅓이닝을 던지며 QS 23회를 달성했다. 두 부문 모두 KBO리그 1위의 성적. 땅볼 비율 54.8%로 리그 6위에 오를 만큼 라이온즈 파크에 최적화된 선발투수의 모습을 보여줬다. 특유의 친화력으로 삼성의 젊은 투수들에게도 좋은 본보기가 됐다.

2024시즌 중후반, 대체선수의 대체선수로 KBO리그에 합류한 디아즈는 올해 최고의 타자로 거듭났다. 전 경기에 출전하며 외국인선수 최초 50홈런, 리그 신기록인 158타점을 기록하며 해당 부문 타이틀 홀더가 됐다. 장타율(0.644)과 OPS(1.025) 부문에서도 1위. 안정된 수비와 성실한 훈련 태도 역시 화제가 됐다.

재계약을 마친 후라도와 디아즈는 모두 “삼성 유니폼을 계속 입게 되어서 정말 기쁘다. 다음 시즌 우승을 위해 다시 한번 전력을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

