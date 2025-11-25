이 대통령, 故이순재 별세에 애도 “韓 문화예술 품격 높여…오래도록 기억할 것”[전문]

배우 이순재. 뉴시스 제공

‘국민 배우’ 이순재의 별세 소식에 이재명 대통령도 애도의 마음을 전했다.

대한민국 대통령식 공식 SNS는 25일 ‘대한민국 문화예술계의 큰 별, 이순재 선생님의 명복을 기원합니다’라는 글을 써 고인에게 보내는 이 대통령의 애도문을 전했다.

이 대통령은 “한평생 연기에 전념하며 대한민국 문화예술의 품격을 높여오신 선생님은 연극과 영화, 방송을 넘나들며 우리에게 웃음과 감동, 위로와 용기를 선사해 주셨다”고 고인의 업적을 기리며 “‘연기는 살아있는 인간의 이야기를 담아내는 삶의 동반자’라는 말씀처럼, 선생님께 있어 연기는 우리네 살아가는 이야기를 세상에 나누며 인간 삶의 본질을 전하는 통로였으리라 생각한다. 선생님의 연기에 대한 철학과 배우로서의 자세, 그리고 진정한 어른으로서의 인품은 수많은 후배들에게 귀감이 되었고, 나아가 우리 모두에게 깊은 울림을 주었다”고 말했다.

이어 “선생님께서 남기신 작품과 메시지는 대한민국의 소중한 문화유산으로 전해질 것입니다. 모든 세대를 아우르며 사랑받은 예술인이자 국민배우였던 선생님을 오래도록 기억하겠다”고 약속하며 고인의 명복을 빌었다.

25일 관계자에 따르면 이순재는 이날 새벽 세상을 떠났다. 향년 91세. 고인은 1934년 함북 회령에서 태어난 고인은 부친을 따라 중국 지린성(吉林省) 옌지(延吉)로 이주했다. 네 살 때부터는 서울의 조부모의 손에서 자랐다.

1956년 연극 집단 '떼아뜨르 리브르'에 입단해 1960년 서울대 철학과를 졸업했다. 졸업 이후엔 교 허규, 유달훈, 김의경 등 연극인들과 의기투합해 국내 최초의 동인제 극단 '실험극장'을 만들어 연극 무대에 섰다.

1961년 KBS 개국 드라마인 '나도 인간이 되련다'를 시작으로 TV드라마로 무대를 넓혔다. 1965년 TBC가 개국과 함께 TBC 전속 탤런트가 됐고, 이후 MBC '사랑은 뭐길래'(1991∼1992), KBS2 '목욕탕집 남자들'(1995~1996) 등 주말 드라마로 ‘국민 아버지’로 통했다. '허준' 외에 '상도'(2001), '이산'(2007) 등 사극으로 시청자를 만났다.

칠순의 나이에 출연한 MBC 시트콤 '거침없이 하이킥'(2006~2007)으로는 ‘야동 순재’ 별명을 얻으며 젊은 세대에게 한 발짝 다가섰다. 나영석 PD의 tvN 예능 '꽃보다 할배'(2013)에서는 '직진 순재'로 거듭났다. 지난해 '2024 KBS 연기대상'에선 KBS2 드라마 '개소리'(2024)로 대상을 받아 '역대 최고령 대상' 수상자가 됐다. 지난 10월 건강 문제로 활동을 잠정 중단하기 전까지 연극 ‘고도를 기다리며’로 연기 열정을 보여줬다.

