[BS이슈] 마지막까지 연기 혼 불태웠다…‘현역 최고령’ 원로 배우 이순재 별세

현역 최고령 배우로 활동해 온 이순재가 25일 새벽 91세의 나이로 세상을 떠났다. 고령에도 불구하고 활발하게 배우 활동을 이어가던 고인은 지난해 말부터 건강 이상으로 연극 활동을 취소하고 요양에 전념해왔다.

1934년 함경북도 회령에서 태어난 이순재는 네 살 때 조부모를 따라 서울로 내려왔다. 서울대 철학과에 진학한 영화 햄릿을 보고 배우의 길을 결심했다. 1956년 연극 지평선 넘어로 데뷔한 뒤 1965년 TBC 1기 전속 배우가 되면서 본격적인 연기 인생을 시작했다.

70년에 가까운 연기 생활 동안 고인은 동의보감, 보고 또 보고, 목욕탕집 남자들, 야인시대, 토지, 엄마가 뿔났다, 허준 등 140여 편의 드라마에 출연했다.

연기 인생의 후반부에도 이순재는 끊임없이 변화를 추구했다. 70대에 출연한 시트콤 거침없이 하이킥 시리즈에서는 근엄한 이미지를 벗고 ‘야동 순재’라는 코믹 캐릭터로 전 세대의 사랑을 받았다. 또 세일즈맨의 죽음, 늙은 부부 이야기, 장수상회, 리어왕 등 연극 무대에 서며 티켓 완판 신화를 이뤘다.

지난 10월 건강 문제로 활동을 잠정 중단하기 전까지 연극 고도를 기다리며를 기다리며와 드라마 개소리 등에 출연하며 마지막 연기 혼을 불태웠다. 지난해 KBS 연기대상에서는 역대 최고령 대상 수상자가 되는 기록을 세웠다.

당시 수상소감에서 고인은 “오래 살다 보니까 이런 날도 있다”라며 “보고 계실 시청자 여러분께 평생 신세 많이 지고 도움 많이 받았다”고 눈시울을 붉혔다.

고인은 제14대 국회의원(민주자유당)을 지내며 정치권에 몸을 담기도 했다. 1992년 14대 총선에서 서울 중랑갑 선거구에서 당선돼 민자당 부대변인과 한일의원연맹 간사 등을 역임했다. 최근까지 가천대 연기예술학과 석좌교수로 후학 양성에도 힘썼다.

