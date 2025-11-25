“걱정 없이 떠나자, 트립을 믿고”… 트립닷컴 신규 캠페인 공개

트립닷컴이 여행자들의 든든한 ‘안심 여행 파트너’로 거듭나겠다는 신규 광고 캠페인을 선보였다.

원스톱 글로벌 온라인 여행 플랫폼 트립닷컴은 겨울 캠페인 ‘걱정 없이 떠나자, 트립을 믿고’를 24일 공개했다.

지난 광고 캠페인이 다양한 여행지를 보여줬다면, 이번 캠페인은 ‘여행자’에게 집중했다. 가족, 연인, 친구와 함께하거나 혼자 떠나는 여행에서도 트립닷컴이 제공하는 호텔 최저가 보장제와 24시간 한국어 고객센터를 통해 언제 어디서나 안심하고 여행을 즐길 수 있다는 메시지를 전한다.

이번 캠페인은 특히 여행 중 예상치 못한 작은 친절이 남기는 깊은 인상에 주목한다. 빵집 주인이 건네는 따뜻한 인사, 무거운 캐리어를 들어주는 현지인의 배려, 기념사진을 부탁하고 생긴 웃음이 퍼지는 상황 등 낯선 해외에서 마주친 작은 친절이 여행을 특별한 경험으로 바꾸는 과정을 담았다.

‘호텔 편’에서는 호텔이 단순한 숙박을 넘어 여행의 일부이자 특별한 추억이 쌓이는 공간임을 강조한다. 여행이 주는 설렘, 우연의 즐거움, 낯선 곳에서의 따뜻한 순간을 보여주며 여행 욕구를 자극한다.

이번 광고는 TV뿐 아니라 유튜브, 인스타그램, 아파트 및 주요 건물 엘리베이터 모니터, 제주·김포공항 등 다양한 채널에서 만나볼 수 있다.

한편, 트립닷컴은 이번 캠페인을 기념해 내년 2월 1일까지 총 10주간 겨울 브랜딩 프로모션을 진행한다. 12월까지 매주 월요일 항공 및 호텔 선착순 할인 코드 및 신규 회원을 위한 제주 편도 1000원 특가 및 전 세계 호텔 90% 할인 코드 배포도 이어질 예정이다.

홍종민 트립닷컴 한국지사장은 “트립닷컴은 호텔 최저가 보장을 기본으로 전 세계 220개 이상의 지역에서 150만 개 이상의 호텔 예약이 가능한 호텔에도 강력한 여행 플랫폼”이라며 “‘올인원’ 플랫폼으로서의 강점을 비롯해 24시간 한국어 고객센터까지 더해져 언제나 믿고 맡길 수 있는 여행 파트너로 자리매김할 것”이라고 강조했다.

