“한국 시선으로 소도시 매력 발굴”... 도쿠시마, 콘텐츠 페스타 연다

일본 도쿠시마현은 여행 채널 ‘여행에미치다’와 지역 관광 활성화를 위한 유저 참여형 캠페인 ‘도쿠시마 콘텐츠 페스타’를 진행한다.

페스타는 일본 소도시 방문을 계획하는 한국인 관광객들에게 도쿠시마현의 매력을 알리고 항공권 등 경품을 통해 여행 기회를 제공하기 위해 기획됐다. 캠페인은 국내 크리에이터들이 도쿠시마 방문 콘텐츠를 제작하면 설문 등 유저 반응을 조사해 가장 인기 있는 테마를 선정하고 이를 실제 관광 상품으로 개발하는 방식으로 진행된다.

캠페인은 총 2회차로 진행된다. 다음 달 1일까지 진행되는 1차 캠페인에서는 여행, 미식, 아웃도어 등 각 분야 총 20명의 유튜브, 인스타그램 크리에이터가 도쿠시마 방문 콘텐츠를 각자 채널에 업로드한다.

2차 캠페인은 내년 1월 진행된다. 1차 캠페인에서 수집된 유저 반응을 바탕으로 새로운 20명의 크리에이터가 실제 관광 상품으로 개발될 더 구체적인 여행 콘텐츠를 업로드한다. 설문 등 캠페인에 참여하는 유저는 각 회차별로 50명씩 총 100명을 추첨해 도쿠시마 왕복 항공권을 제공할 예정이다.

도쿠시마현은 이번 행사를 통해 한국인 관광객의 시선에서 지역의 매력을 발굴하고 ▲전통축제 ‘아와오도리’ ▲자연 경관 ‘나루토의 소용돌이’ ▲지역 음식 ‘도쿠시마 라멘’ ▲세계의 예술을 만나는 공간 ‘오츠카 국제미술관 등 주요 관광자원을 집중적으로 홍보할 계획이다.

여행에미치다는 크리에이터 협업 관리, 자체 채널을 통한 인기 콘텐츠 확산, 설문조사 및 참여형 이벤트 진행 등 국내 대표 여행 채널로서 도쿠시마 관광 활성화를 위해 캠페인을 적극 주도할 예정이다.

도쿠시마현 관계자는 “한국 관광객들의 일본 여행 패턴이 점차 다양화되는 가운데, 실제 한국인들이 일본 여행에서 보고 듣고 느끼고 싶어하는 바를 파악할 수 있도록 이번 캠페인을 준비했다”며 “전통 문화와 아름다운 자연 경관 등 다양한 매력을 갖춘 도쿠시마를 통해 새롭지만 편안한 일본의 모습을 선보일 것”이라고 밝혔다.

한편 도쿠시마현은 한국인의 높아지는 일본 소도시 여행 수요에 발맞춰 지난해 이스타항공과 직항 노선을 개설하는 등 국내 관광객 유치에 힘쓰고 있다. 이번 도쿠시마 콘텐츠 페스타 기간에 맞춰 서울 코엑스와 파르나스에 관련 대형 전광판 캠페인도 함께 진행하여 주목도를 더욱 높인다는 계획이다.

