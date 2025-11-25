故 이순재 별세…정보석·배정남·김영철 등 후배들 추모 행렬

배우 이순재. 뉴시스

원로 배우 이순재(91)가 25일 별세한 가운데 고인에 대한 추모가 이어지고 있다.

고인과 과거 MBC 시트콤 지붕 뚫고 하이킥을 통해 호흡을 맞췄던 배우 정보석은 이날 SNS를 통해 "선생님, 그동안 너무나 감사했습니다. 연기도, 삶도, 그리고 배우로서의 자세도 많이 배우고 느꼈습니다"라며 고인을 추모했다.

이어 "제 인생의 참 스승이신 선생님, 선생님의 한 걸음 한 걸음은 우리 방송 연기에 있어서 시작이고 역사였습니다"라며 "많은 것을 이루심에 축하드리고, 아직 못하신 것을 두고 떠나심에 안타깝습니다"라고 애통해했다. 그러면서 "부디 가시는 곳에서 더 평안하시고 더 즐거우시길 간절히 기도드립니다"라고 애도했다.

지난해 KBS 시트콤 개소리에서 이순재와 함께 출연했던 모델 겸 배우 배정남도 SNS에 고인의 생전 함께 찍은 사진을 올리며 "너무나도 존경하는 선생님과 드라마를 함께할 수 있어서 제 인생 최고의 영광이었습니다"라고 추모의 글을 남겼다.

배우 한지일도 SNS를 통해 고인을 추모했다. 그는 "대한민국 영화, 방송, 연극 큰 형님"이라며 "특히 연극에 큰 애정이 많으셨던 이순재 대선배. 생활연극 시상식 때면 참석하셔서 후배들을 격려해주시고 70~80명의 회식 장소에 함께하시며 전체 식사비를 계산하시는 것도 직접 목격도 했던 기억이 난다"고 말했다.

이어 "너무나도 인정 많고 후배 사랑을 아끼지 않으셨던 대선배 이순재 형님. 하늘나라에서 편히쉬세요. 존경합니다. 사랑합니다"라고 전했다.

방송인 김영철은 SBS 파워FM 김영철의 파워FM에서 고인의 별세 소식을 전하며 "마치 친정 어르신이 돌아가신 것 같은 느낌이 든다. 너무 슬프다"며 "연예계에서도 후배들의 존경과 사랑을 받으셨던 분이셨는데 고인의 명복을 빈다"고 애도했다.

가수 테이 역시 이날 방송된 MBC FM4U 굿모닝FM 테이입니다에서 방송 도중 청취자로부터 이순재의 별세 소식을 듣고는 "삼가 고인의 명복을 빈다"고 전했다. 그는 "선생님께서 생을 마감할 때까지 무대나 카메라 앞에 서겠다고 하셨다. 100세까지 정정하게 활동하실 줄 알았는데…"라며 안타까워했다. 그러면서 "좋은 곳에 계실 거라고 생각한다. 한평생 도전과 열정을 다하셨던 모습 잊지 않겠다"고 추모했다.

1956년 연극 '지평선 너머'로 연기활동을 시작한 이순재는 70년 동안 방송, 영화, 연극 등을 넘나들며 활약했다. 드라마 '사랑이 뭐길래' '목욕탕집 남자들' '허준', 시트콤 '거침 없이 하이킥!', 예능 '꽃보다 할배', 연극 '세일즈맨의 죽음' '앙리할아버지와 나' 등에 출연하며 시청자로부터 많은 사랑을 받았다.

