‘하이킥’ 사위 정보석, 故 이순재 별세 소식에 깊은 애도…“부디 가시는 곳에서 평안하시길”

배우 정보석이 故 이순재를 향한 깊은 애도와 존경을 전했다.

정보석은 25일 자신의 개인 채널에 “선생님, 그동안 너무나 감사했습니다. 연기도, 삶도, 그리고 배우로서의 자세도 많이 배우고 느꼈습니다”라는 글을 올리며 고인을 기렸다.

이어 그는 “제 인생의 참 스승이신 선생님. 선생님의 한걸음 한걸음은 우리 방송 연기에 있어서 시작이고 역사였습니다. 많은 것을 이루심에 축하드리고 아직 못하신 것을 두고 떠나심에 안타깝습니다”라고 적어 존경의 마음을 드러냈다.

정보석은 또 “부디 가시는 곳에서 더 평안하시고 더 즐거우시길 간절히 기도드립니다. 이순재 선생님 명복을 빕니다”라며 고인의 생전 사진도 함께 공개했다.

유족에 따르면 이순재는 이날 새벽 향년 91세로 별세했다. 고인은 지난해 말 건강 이상설이 제기된 뒤 연극 ‘고도를 기다리며를 기다리며’ 공연 일정을 취소했고, 제37회 한국PD대상 시상식에도 불참하며 상태에 대한 우려가 이어졌다.

정보석과 이순재는 MBC 시트콤 ‘지붕 뚫고 하이킥’에서 사위와 장인으로 호흡을 맞추며 많은 사랑을 받았다. 올해 출연진이 함께한 단체 광고에도 건강 문제로 고인은 참여하지 못했다. 당시 정보석은 “이순재 선생님도 빨리 건강해지시면 좋겠습니다”라고 전하며 쾌유를 바랐던 바 있다.

