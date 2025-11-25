GD·제니·아이유, ‘MMA2025’ 인기상은 누구?…베리즈서 직접 뽑는다

카카오엔터테인먼트는 글로벌 팬 플랫폼 베리즈(Berriz)의 MMA2025(멜론뮤직어워드) 팬 커뮤니티 ‘MMA2025 with Berriz’에서 올해 전 세계 팬들이 가장 사랑한 아티스트를 선정하는 ‘베리즈 글로벌 팬스 초이스(Berriz Global Fans’ Choice)’ 후보를 공개하고 25일부터 투표를 시작한다고 밝혔다.

‘베리즈 글로벌 팬스 초이스(Berriz Global Fans’ Choice)’는 이번 MMA2025에서 신설된 인기 시상 부문으로, 수상자는 오는 12월 20일 서울 고척 스카이돔에서 열리는 MMA2025에서 공개된다. 해외 팬들의 투표와 전문가들의 심사를 통해 선정되며, 오는 12월 14일 자정까지 베리즈를 통해 투표에 참여할 수 있다.

공개된 후보는 총 20팀으로, 에스파(aespa), 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT), 베이비몬스터(BABYMONSTER), 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR), 데이식스(DAY6), 지드래곤(G-DRAGON), 하츠투하츠(Hearts2Hearts), 아일릿(ILLIT), 아이브(IVE), 아이유(IU), 제니(JENNIE), 키키(KiiiKiii), 미야오(MEOVV), 엔시티 드림(NCT Dream), 엔시티 위시(NCT WISH), 플레이브(PLAVE), 라이즈(RIIZE), 로제(ROSÉ), 스트레이 키즈(Stray Kids), 제로베이스원(ZEROBASEONE), (ABC 순으로) 등 탄탄한 실력과 화려한 퍼포먼스로 한 해 동안 글로벌 팬들에게 큰 사랑을 받았던 쟁쟁한 아티스트들로 압축됐다.

투표 시작과 함께 글로벌 팬들을 위한 특별한 이벤트도 함께 진행한다. 베리즈의 팬 커뮤니티 ‘MMA2025 with Berriz’에 가입해 투표를 완료한 뒤, 인증샷과 지정 해시태그를 자신의 X 계정에 올리면 이벤트에 응모할 수 있다. 추첨을 통해 MMA2025를 현장에서 관람할 수 있는 티켓을 증정할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]