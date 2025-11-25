“단단한 크라운해태의 모습을 보여주고 싶다” 크라운해태, ‘약체 오명’ 벗었다… PBA 팀리그 4R 우승-PS 티켓 확보

사진=PBA 제공

PBA 팀리그 크라운해태가 ‘약체 오명’을 벗고 PBA 팀리그 4라운드 정상에 섰다.

24일 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 ‘웰컴저축은행 PBA 팀리그 2025-2026’ 4라운드 최종일서 크라운해태는 휴온스를 상대로 세트스코어 3:4로 패배했다. 그러나 우승 경쟁 팀인 SK렌터카도 하이원리조트에 3:4로 패배하면서 승점에서 크라운해태(승점 19)가 SK렌터카(승점 18)에 앞서 우승컵을 들었다.

이로써 크라운해태는 2023-24시즌 이후 약 2년 만에 두 번째 라운드 우승컵을 들어올렸다. 특히 3라운드 전패(9패)로 팀리그 최다 연패 불명예 기록을 썼던 크라운해태는 4라운드에서 환골탈태한 모습으로 우승하는 쾌거를 이뤘다. 직전 라운드 최하위팀이 곧바로 다음 라운드에서 우승을 차지한 건 크라운해태가 최초다.

크라운해태는 하나카드(1R 우승), 웰컴저축은행(2R 우승), SK렌터카(3R 우승)에 이어 이번 시즌 4번째로 포스트시즌 진출권을 확보했다. PBA 팀리그는 정규 각 라운드 우승팀이 포스트시즌에 진출하며, 우승팀 중복 시에는 정규리그 종합 순위 기준으로 차순위 팀이 포스트시즌에 진출한다.

경기 초반은 박빙의 흐름이었다. 앞서 SK렌터카의 패배로 우승을 확정지으면서 크라운해태는 여유를 가졌다. 1세트(남자복식)에 다비드 마르티네스(스페인)가 첫 세트서 김재근과 호흡을 맞춰 11:9(9이닝)로 최성원-하비에르 팔라손(스페인)을 제압했고, 3세트에서 마르티네스가 팔라손을 상대로 또 한번 15:12(5이닝) 승리하면서 세트스코어 2:1로 앞섰다.

그러나 4~5세트 연속 패배하며 분위기를 내줬고, 백민주가 6세트서 이신영을 9:6(5이닝)으로 제압하며 풀세트까지 이끌었으나 7세트에 노병찬이 로빈슨 모랄레스(콜롬비아)에 패배하며 경기를 마쳤다. 크라운해태의 5연승도 마감됐다.

라운드 MVP(상금 100만원)는 11승4패(단식 7승2패, 복식 4승2패), 애버리지 2.705를 기록한 마르티네스가 수상했다. 마르티네스는 개인 첫 팀리그 MVP를 차지하는 영광을 누렸다.

크라운해태 팀 리더 김재근은 우승 후 “3라운드에서 전패를 했던 만큼, 4라운드에는 팀워크만 잘 다지려고 했다. 3라운드에는 선수들과 소통의 부재가 컸다”라며 “극복하기 위해 매일매일 선수들과 이야기를 나눴다. 팀에게 정말 중요한 게 무엇인지 알게 된 4라운드였다. 앞으로도 팀워크를 돈독하게 유지할 수 있게 최선을 다할 것이다. 단단한 크라운해태의 모습을 보여주고 싶다”고 소감을 전했다.

팀리그 4라운드가 크라운해태의 우승으로 종료된 가운데, 마지막 남은 포스트시즌 직행 티켓의 주인공은 5라운드에서 가려질 예정이다. 5라운드는 2026년 1월초에 재개된다. PBA는 앞서 오는 29일부터 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 시즌 여덟 번째 투어인 ‘하림 PBA-LPBA 챔피언십’을 개최한다.

