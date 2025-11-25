좐나밴드 ‘우리들의 시간’ 발매…장희정·안창환, 부부 하모니

실력파 배우들로 구성된 좐나밴드가 신곡 ‘우리들의 시간’으로 따뜻한 위로와 희망을 전한다.

좐나밴드는 지난 21일 각종 음원사이트를 통해 신곡 ‘우리들의 시간’을 발매했다. 배우 장희정(Joanna J)이 작사, 작곡한 인디 록 발라드 장르의 곡으로, 40대에 접어들며 돌아본 지난 시간들에 대한 감정과 생각들을 진솔하게 담아냈다.

좐나밴드는 배우 장희정(Joanna J)이 직접 결성한 그룹으로, 배우자 안창환을 비롯해 동료 배우 이정수, 박경주 등 활발히 활동중인 실력파 배우들로 구성됐다. 또한 장희정, 안창환 부부의 아들이자 스페셜 보컬 안다올이 가창에 참여하며 진실한 매력과 감동을 더했다.

좐나밴드의 멤버들이 20, 30대 시절을 함께한 돈독한 동료들인 만큼, “지금 잘하고 있는 걸까”, “이 길이 맞는 걸까”라는 고민이 들 때 서로 곁에서 지켜준 경험을 음악으로 풀어냈다. 함께 있어주는 것만으로도 큰 힘이 된다는 메시지를 담아 “괜찮다, 잘하고 있다”는 따뜻한 응원을 전한다.

이번 신곡에는 전 가비엔제이이자 현 위몽드 보컬 장희영이 코러스와 프로듀싱으로 참여했다. 또한 기타리스트이자 프로듀서 GB SOUL(지비 소울)이 편곡과 프로듀싱을 맡아 곡의 완성도를 더욱 높였다.

장희정은 드라마 '체크인 한양', '서초동', '아이쇼핑' 등 다양한 작품에서 신스틸러로 활약했으며, 현재 대학로 더굿씨어터에서 공연 중인 연극 '미세스 마캠'에서 관객들과 소통하고 있다. '슬기로운 감빵생활'에서 강렬한 연기를 선보이며 대중에게 이름을 알린 안창환은 '열혈사제', '마지막 썸머' 등에서도 뛰어난 연기를 펼쳤다.

두 사람은 드라마 '모래에도 꽃이 핀다'에서 함께 호흡을 맞췄으며, '동상이몽2'에도 출연해 솔직하고 담백한 일상 이야기를 공유하며 연예계 대표 부부로서 자리잡았다.

