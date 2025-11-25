문가영, K-대표 된다…‘말레이시아 한류박람회’ 홍보대사 위촉

배우 문가영이 말레이시아 한류박람회 홍보대사로 위촉됐다.

지난 24일 산업통상부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 본사에서 ‘2025 쿠알라룸푸르 한류박람회 홍보대사 위촉식’을 열고, 배우 문가영을 홍보대사에 임명했다. 문가영은 오는 12월 11일부터 말레이시아에서 개최되는 2025 쿠알라룸푸르 한류박람회를 대표해 홍보대사로 활동하게 된다.

한류박람회는 한류 인지도를 기반으로 K-소비재와 문화 콘텐츠를 결합해 문화와 산업의 선순환 수출 구조를 확산시키는 대표 행사로 2010년부터 매년 개최 중이다. 이번 개최지 말레이시아는 글로벌사우스 전진 시장으로 주목받고 있으며, K-소비재 수출 확산의 핵심지로 떠오르고 있다. 아세안 지역에서도 한류 인기가 높은 국가로 평가되며, 올해 아세안 정상회의 의장국이기도 하다.

문가영은 “올해 아세안 의장국인 말레이시아 한류박람회 홍보대사로 함께하게 되어 영광이며, 현지 팬과 대중 분들께 한국 문화를 더욱 잘 소개하고 싶다”고 소감을 전했다. 홍보대사로서 3일간 진행되는 개막식 행사, 팬사인회, 기부 캠페인 등 다양한 프로그램에 참여할 예정이다.

탄탄한 연기력을 입증해온 문가영은 2020년 드라마 여신강림을 통해 글로벌 스타로 거듭났다. 공개 이후 지금까지도 전 세계 주요 OTT 플랫폼에서 꾸준한 인기를 이어가며 신한류 열풍을 이끄는 대표작으로 자리하고 있다.

올해는 드라마 그놈은 흑염룡과 서초동 주연으로 K-콘텐츠 확산에 힘을 보탰다. 이를 바탕으로 글로벌 브랜드의 앰버서더로 활동하며 패션·뷰티 분야 트렌드를 선도하는 아티스트로서의 존재감을 굳건히 하고 있다. 최근 첫 아시아 팬미팅 투어를 전개하는 동시에 엠넷 글로벌 밴드 서바이벌 스틸하트클럽에서는 첫 음악 예능 MC에 도전했다. 오는 12월 31일에는 주연작 ‘만약에 우리’ 개봉을 앞두고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

