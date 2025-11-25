고원희, 2년만 파경…“혼인신고 NO, 각자의 길 걷기로” [전문]

배우 고원희 인스타그램 캡처

배우 고원희가 결혼 2년 만에 이혼했다.

소속사 고스트 스튜디오는 25일 공식입장을 통해 “고원희가 신중한 고민 끝에 올해 초 결혼생활을 마무리하기로 합의한 것을 확인했다”고 밝혔다.

소속사 측은 “고원희는 결혼식 후 혼인신고를 하지 않았던 상태였으며, 상대방과 충분한 대화를 통해 각자의 길을 걷기로 결정했다”며 “상호 합의하에 결정한 사항인 만큼 추측성 보도, 허위사실 유포 등은 자제해 주시기를 정중히 부탁드린다”고 전했다.

이어 “고원희 배우는 앞으로도 변함없이 배우로서 좋은 모습을 보여드리기 위해 늘 최선을 다할 예정이니 많은 응원 부탁드린다”고 당부했다.

고원희는 2022년 10월 연상 사업가 A와 1년 열애 끝에 결혼했다. A씨는 다이어트 보조식품 등을 만드는 업체 대표로 알려졌다.

고원희는 2010년 CF를 통해 데뷔했으며, 이후 연기자로 활동했다. 드라마 궁중잔혹사-꽃들의 전쟁(2013), 으라차차 와이키키(2018), 조선혼담공작소 꽃파당(2019), 오케이 광자매(2021), 킹더랜드(2023) 등에 출연했다. 영화 경성학교: 사라진 소녀들(2015), 죄 많은 소녀(2018) 등에서도 활약했다. 현재는 TV조선 월화극 다음생은 없으니까에서 쇼호스트 송예나로 출연 중이다.

고원희 공식입장 전문 안녕하세요. 고스트 스튜디오입니다. 금일 보도된 당사 배우 고원희 관련하여 공식 입장을 전해드립니다. 고원희 배우가 신중한 고민 끝에 올해 초 결혼생활을 마무리하기로 합의한 것을 확인했습니다. 결혼식 후 혼인신고를 하지 않았던 상태였으며, 상대방과 충분한 대화를 통해 각자의 길을 걷기로 결정했음을 알려드립니다. 상호 합의하에 결정한 사항인 만큼 추측성 보도, 허위사실 유포 등은 자제해 주시기를 정중히 부탁드립니다. 고원희 배우는 앞으로도 변함없이 배우로서 좋은 모습을 보여드리기 위해 늘 최선을 다할 예정이니 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]