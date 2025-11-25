조보아, 엄마 된다…결혼 1년 여 만 임신

배우 조보아가 결혼 1년 여 만에 엄마가 된다.

조보아 소속사 엑스와이지 스튜디오는 25일 “조보아 배우에게 소중한 새 생명이 찾아왔다. 축복하는 마음으로 예쁘게 지켜봐 주시길 부탁드리며, 출산 시기 등 자세한 내용은 말씀 드리지 못하는 점 너른 양해 부탁드린다”는 입장을 밝혔다. 이어 “조보아 배우에게 언제나 애정 어린 관심과 사랑을 보내주시는 모든 분들께 깊은 감사를 드리며, 복귀 후 배우로서 좋은 연기로 보답할 예정”이라고 덧붙였다.

조보아는 지난해 10월 비연예인과 비공개 결혼식을 올렸다. 열애설 없이 바로 깜짝 결혼 소식을 발표한 탓에 당시 혼전임신설이 제기되기도 했으나, 사실이 아닌 것으로 밝혀졌다. 결혼 후에도 배우 활동에 박차를 가했다. 지난 5월 넷플릭스 ‘탄금’을 통해 12년 전 실종되었던 이복동생 홍랑(이재욱)의 이복누이 재이 역을 맡아 열연했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]