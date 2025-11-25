‘국민배우’ 이순재, 오늘(25일) 하늘로…향년 91세

원로 배우 이순재 전 국회의원이 25일 새벽 별세했다. 향년 91세.

함북 회령에서 태어나 서울고와 서울대 철학과를 졸업한 고인은 1960년 KBS 1기 탤런트 출신으로 지난해까지 국내 최고령 현역 배우로 활동했다.

1970∼80년대 한국방송연기자협회 회장을 세 차례 역임했고, 1992년 14대 총선에 당시 여당인 민주자유당(민자당) 후보로 서울 중랑갑 선거구에 출마해 당선되기도 했다. 이후 국회의원으로서 민자당 부대변인과 한일의원연맹 간사 등도 역임했다.

고령에도 배우 활동을 이어갔지만, 지난해 말부터 건강 이상설이 불거졌다.

박근형은 지난 8월 19일 연극 ‘고도를 기다리며를 기다리며’ 간담회에서 "이순재 선생님을 여러 번 찾아뵈려 했는데 꺼리셔서 가뵙지 못했다"며 "다른 사람을 통해서 얘기를 듣고 있는데 좋은 상황은 아닌 것 같았다"고 말한 바 있다.

앞서 1935년생인 이순재는 지난해 9월, 건강 악화로 인해 연극 ‘고도를 기다리며를 기다리며’에서 중도 하차한 바 있다. 이후에도 지난 4월 열린 제37회 한국PD대상 시상식에도 출연자상 배우 부문 수상자로 호명됐으나, 건강상의 이유로 참석하지 못했다.

당시 대리 수상에 나선 소속사 관계자는 “많은 격려와 응원이 필요하다. 파이팅 한 번만 해주시면 감사하겠다””며 이순재의 건강 상태를 간접적으로 전한 바 있다.

