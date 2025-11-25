CJ문화재단, 장편영화 공모 첫 제작지원작으로 최민구 감독 ‘천수 돈 다이’ 선정

영화 ‘천수 돈 다이’의 최민구 감독. 제공=CJ문화재단

CJ문화재단이 신인 영화 창작자 지원사업 ‘스토리업(STORY UP)’ 장편영화 공모 첫 제작지원작으로 최민구 감독의 ‘천수 돈 다이’를 선정했다고 25일 밝혔다.

CJ문화재단은 “기업은 젊은이의 꿈지기가 되어야 한다”는 이재현 이사장의 사회공헌 철학을 바탕으로 2010년부터 대중문화 소외영역 젊은 창작자들의 성장을 지원하고 있다.

스토리업은 기획개발부터 제작, 영화제 출품까지 영화감독으로 성장하기 위한 전 과정을 지원하는 국내 유일의 영화 제작지원 사업이다. 올해는 신인 창작자의 상업영화 시장 진출을 돕기 위해 단편영화에서 장편영화로 외연을 넓혔다.

지난 8월부터 약 한 달간 진행된 스토리업 첫 장편영화 제작 공모에는 총 341편의 작품이 응모되며 뜨거운 관심을 입증했다. 인터뷰 심사 대상 5편을 가리는 과정에서 68:1의 경쟁률을 기록했으며, 최종 지원작으로 최민구 감독의 ‘천수 돈 다이’가 선정됐다.

‘천수 돈 다이’는 유산이 필요한 가족들과 좀처럼 죽지 않는 아버지 사이의 소동을 그린 블랙 코미디다. 심사위원으로 참여한 사나이픽처스 한재덕 대표는 “완성도 높은 스토리와 안정적인 필력이 인상적이었다. 감독이 스크린에 구현되는 영화의 문법을 이해하고 있어 제작 가능성을 예측할 수 있었다. 새로운 블랙 코미디 장르의 가족 소동극으로 그려질 것 같아 기대가 크다”라고 선정 이유를 밝혔다.

최민구 감독의 ‘천수 돈 다이’는 CJ문화재단과 제작사 사나이픽처스의 지원을 받게 된다. 총 4억 원 규모의 제작비와 함께 영화 ‘신세계’, ‘아수라’ 등을 제작한 사나이픽처스의 안정적인 제작 환경이 제공된다.

최민구 감독은 “선정의 기쁨과 함께 무거운 책임감도 함께 느낀다. 영화는 이제 첫걸음을 뗐지만 고민은 벌써 상영관에 가 있는 것 같다. 가능성을 봐주신 심사위원분들의 선택에 감사드리며, 관객들이 즐거운 마음으로 극장을 나설 수 있는 영화를 만들도록 하겠다”라며 수상소감을 밝혔다.

‘천수 돈 다이’ 외 인터뷰 심사에 오른 ▲김민성의 ‘아들은 나의 혐오로’ ▲박승범 ‘후르츠 패밀리’ ▲조세원 ‘우리는 서로 구원해야만 한다’ ▲홍윤희 ‘돌아오다니, 선진아!’ 총 4편의 작품에도 각각 상금 200만 원이 제공된다. 사나이픽처스 한재덕 대표는 “4개의 작품 모두 좋은 시나리오라 선정에 어려움이 많았다. 창의력이 돋보이는 아이디어가 완성도 높은 결실을 맺길 바란다”라고 전했다.

CJ문화재단은 스토리업을 통해 그간 202명의 시나리오 작가 및 단편영화 감독을 지원했다. 한 해 최대 12명의 감독에게 작품의 완성도를 높일 수 있도록 기획 개발 지원금 및 멘토링을 제공하고, 이 중 최대 6명을 최종 선정해 각 2000만원의 제작지원금을 제공한다.

15년간 꾸준히 지원해온 결과도 서서히 나타나고 있다. 2024년 제작지원 선정작인 김해진 감독의 ‘불쑥’은 제26회 전주국제영화제(2025) 한국단편경쟁 부문 감독상을 수상했다. 2018년 제작지원 선정작인 ‘상주’의 차정윤 감독은 스토리업이 발굴한 신인 감독 최초로 장편영화 감독으로 데뷔하기도 했다. 또한 2021년부터는 유망한 신인 감독들의 단편영화를 극장에서 정기적으로 선보이는 상영회 ‘스토리업 쇼츠’를 운영하며, 관객이 극장에서 다양한 스토리를 만날 수 있도록 돕고 있다.

CJ문화재단 관계자는 “340편의 응모작들을 통해 젊은 창작자들의 뜨거운 열정과 잠재력을 확인할 수 있었다”라며 “앞으로도 역량 있는 감독들이 한국 영화계를 이끌어갈 유망주로 성장하고, 더 나아가 세계 무대에서 활약할 수 있도록 든든한 버팀목 역할을 해나가겠다”라고 말했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

