‘명랑운동회’ 진행자였던 변웅전 전 의원, 별세…향년 85세

사진= 서울 송파구 서울아산병원에 마련된 고 김종필 전 국무총리빈소에서 변웅전 전 의원이 조문을 마치고 빈소를 나서는 모습. 뉴시스 제공

1970~1980년대 아나운서 출신으로 방송과 정치를 아우르며 활약한 변웅전 전 국회의원이 향년 85세로 별세했다. 고인은 지난 23일 밤 서울 광진구 자양동 혜민병원에서 세상을 떠났다.

충남 서산 출신인 변 전 의원은 서산농고를 졸업하고 중앙대학교 재학 중이던 1963년 KBS 중앙방송국 아나운서로 데뷔했다. 이후 1969년 MBC로 자리를 옮겨 ‘유쾌한 청백전’, ‘묘기대행진’, ‘명랑운동회’ 등 다양한 프로그램에서 특유의 너털웃음과 능숙한 진행으로 대중의 사랑을 받았다.

정계 입문은 1995년 자유민주연합 창당준비위원회 대변인으로 시작됐다. 1996년 15대 총선에서 첫 당선된 후 16, 18대 서산·태안 지역구에서 3선 의원을 역임했으며, 18대 국회에서는 보건복지가족위원장을 맡았다. 2011년에는 자유선진당 대표를 지내며 공식 정치 활동을 마무리했다.

유족으로는 부인 최명숙 씨와 두 아들 변지명, 변지석이 있다. 빈소는 서울아산병원 장례식장 35호실에 마련됐으며, 발인은 오는 27일 오전 8시 엄수될 예정이다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]