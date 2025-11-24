장민호, 전국투어 개최…인천 시작으로 6개 도시 출격

가수 장민호 전국투어 개최. 밝은누리 제공

가수 장민호가 전국투어 콘서트를 개최하고 팬들을 만난다.

24일 호엔터테인먼트에 따르면 장민호는 다음 달 27일 오후 5시 송도컨벤시아 4홀에서 개최하는 인천 공연을 시작으로 ‘2025-26 장민호 전국투어 콘서트 - 호시절 : 9.11Mhz’을 이어간다.

투어에서는 지난달 발매한 앨범 ‘아날로그 볼륨 1(Analog Vol.1)’의 신곡을 비롯해 오랜 시간 사랑받아온 히트곡 등 다채로운 무대가 펼쳐질 예정이다.

특히 올해 투어의 부제 ‘9.11Mhz’는 ‘팬들에게 보내는 신호, 우리가 함께 맞춰가는 감정의 주파수’라는 의미를 담고 있다. 이에 공연 전체를 하나의 라디오 방송처럼 구성해 관객과 함께 만들어가는 듯한 높은 몰입감을 선사할 예정이다.

장민호는 “‘호시절 : 9.11Mhz’는 팬분들과 주파수를 맞추는 여행입니다. 12월 인천에서 시작되는 이 신호가 전국으로 퍼져, 모든 도시에서 따뜻한 추억으로 남길 바랍니다”라고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]