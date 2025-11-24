변웅전 전 아나운서 별세⋯명랑운동회 진행자로 큰 사랑받고 3선 국회의원까지

2018년 고 김종필 전 국무총리의 빈소에서 조문을 마치고 나오는 변웅전 전 의원의 모습. 뉴시스

1970∼1980년대 인기 아나운서 출신으로 3선 의원과 당 대표를 역임한 변웅전 전 국회의원이 별세했다. 향년 85세.

변웅전 전 의원의 유족 측은 고인이 지난 23일 밤 서울 광진구 자양동 혜민병원에서 세상을 떠났다고 24일 밝혔다.

유족은 부인 최명숙씨와 2남(변지명·변지석) 등이 있다. 빈소는 서울아산병원 장례식장 35호실에 마련됐으며, 발인은 27일 오전 8시 엄수된다.

충남 서산에서 태어난 변 전 의원은 서산농고를 졸업하고 중앙대 재학 중 1963년 중앙방송국(KBS) 아나운서가 됐다.

변 전 아나운서는 1969년 MBC로 옮겨 ‘유쾌한 청백전’, ‘묘기대행진’, ‘명랑운동회’ 등을 통해 깔끔한 진행과 특유의 웃음으로 큰 사랑을 받았다.

이후 고인은 1995년 자유민주연합(자민련) 창당준비위원회 대변인을 맡으며 정계에 입문했고, 1996년 15대 총선을 시작으로 16, 18대 서산·태안 지역구에서 3선 의원이 됐다. 18대 국회에서는 보건복지가족위원장을 맡았다. 2011년 자유선진당 대표직이 공식 활동의 마지막이었다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]