오비맥주, 음주운전 근절 캠페인 모금액 ‘사랑의열매’에 기부

서울 중구 사랑의열매 회관에서 서울 사회복지공동모금회 신혜영 사무총장(왼쪽)과 오비맥주 사회공헌팀 이은아 이사(오른쪽)가 기부금 전달식에서 기념사진을 찍고 있다.

오비맥주가 음주운전 근절 캠페인을 통해 모금한 기부금 1000만원을 서울 사회복지공동모금회 사랑의열매에 전달했다고 24일 밝혔다.

이번 기부금은 오비맥주가 지난 9월 18일부터 10월 17일까지 한 달간 전개한 ‘음주운전 근절 대국민 온라인 서약 캠페인’과 ‘네이버 해피빈 음주운전 근절 굿액션 캠페인’을 통해 조성됐다.

지난 21일 오전 서울 중구 사랑의열매 회관에서 열린 기부금 전달식에는 이은아 오비맥주 사회공헌팀 이사, 신혜영 서울 사회공동복지모금회 사무처장이 참석했다. 특히, 온라인 서약 캠페인 최다 참여팀인 ‘미치도록 타이거즈팀 김세륙’ 이름으로 전달되어 나눔의 의미를 더했다.

전달된 성금은 차량 화재 예방 안전 프로젝트 ‘카 화재 굿바이’ 사업에 사용될 예정이다. 해당 사업은 차량 안전장비 마련이 어려운 취약계층에게 차량용 소화기를 지원해 화재 초기 대응 역량을 강화하고, 교통안전에 대한 인식을 높이는데 기여할 것으로 기대된다.

오비맥주 관계자는 “지난 한 달간 실시한 음주운전 근절 캠페인에 많은 분들이 적극 동참해 주셔서 더욱 의미 있는 기부금을 마련할 수 있었다”며 “앞으로도 국내 주류 선도기업으로서 건전한 음주문화 확산과 안전에 대한 의식을 고취하기 위한 다양한 활동을 지속할 것”이라고 말했다.

오비맥주와 방구석연구소가 함께 실시한 팀 기반 게임 형태의 음주운전 근절 대국민 온라인 서약 캠페인에는 약 7만 4000명이 참가했다. 이 가운데 우승팀인 김세륙 참가자의 ‘미치도록타이거팀’은 총 977명이 서약 캠페인에 동참했다. 네이버 해피빈과 함께한 음주운전 근절 굿액션 캠페인에는 7000건이 넘는 음주운전 근절 다짐 댓글이 게시되는 등 시민들의 높은 관심이 이어졌다.

