[SW현장] “가능성의 아이돌” 트리플에스, ‘4유닛’ 미소녀즈로 연말 출격

그룹 트리플에스 미소녀즈(msnz)가 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 새 앨범 '비욘드 뷰티' 발매 기념 쇼케이스에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스 제공

24인조 그룹 트리플에스가 각기 다른 네 가지 콘셉트로 다양성에 승부를 건다.

24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 그룹 트리플에스 미소녀즈의 쇼케이스가 열렸다. 트리플에스 미소녀즈(msnz)는 미소녀 유전자 결합으로 탄생했다. 문(moon), 선(sun), 넵튠(neptune), 제니스(zenith), 우주의 힘으로 탄생한 네 디멘션(DIMENSION:팬들의 선택으로 탄생하는 트리플에스 유닛)은 미소녀즈라는 이름으로 서사를 써내려간다. 24일 오후 6시 전 글로벌 음악 플랫폼에 새로운 앨범 '비욘드 뷰티(Beyond Beauty'를 발매하고 글로벌 웨이브(WAV, 팬덤명)와 만난다.

새 앨범 ‘비욘드 뷰티’에는 우주희 힘으로 탄생한 미소년들이 각기 다른 콘셉트의 유닛곡, 완전체 스페셜 트랙이 수록된다. 트리플에스 미소녀즈는 “네 유닛의 타이틀곡 퀄리티 있는 음악 비주얼적으로도 다양한 콘셉트를 준비해 보는 재미 있을 것”이라고 예고했다. 인트로 '매직 샤인 뉴 존(Magic Shine New Zone)'을 시작으로 넵튠, 문, 선, 제니스의 각 리드 트랙이 수록된다. 마지막 트랙 ‘크리스마스 얼론(Christmas Alone)’은 혼자 보내는 크리스마스도 행복을 찾을 수 있다는 메시지가 담긴 곡이다.

‘매직 샤인 뉴 존’은 왜 미소녀 유전자가 마법처럼 새로운 세상을 구하게 될지 예고편과도 같은 음악이다. 멤버들은 “꿈속에 잠긴듯한 사운드로 미소녀즈가 어떻게 세상을 구하게 될 지 알려주는 곡이다. 한국어·영어·중국어·일본어까지 네 개의 언어가 포함됐다”고 소개했다.

그룹 트리플에스 미소녀즈(msnz)가 유닛 문(moon)이 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 새 앨범 '비욘드 뷰티' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 모드하우스 제공

◆문(moon) :설린, 지연, 소현, 카에데, 시온, 린

문의 리드 트랙 ‘카메오 러브(Cameo Love)’는 주인공이 되지 못하고 짝사랑으로 끝나는 이야기로 멤버 소현이 곡 작업에 참여했다. 소현은 “‘플라이 업’은 소녀의 자신감 있는 이야기를 담으려 했다. 영화 ‘왕의 남자’의 줄타기하는 장면을 생각했다면, ‘카메오 러브’는 소외되고 마이너한 감정을 담으려 했다. 상반되지만 소녀의 감정이라는 공통점을 가지고 있다”고 소개했다.

“네 팀 중 유일하게 몽환적인 콘셉트를 가진 팀이다. 어울리는 멤버들로 구성되어 있다.

그룹 트리플에스 미소녀즈(msnz)가 유닛 선(sun)이 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 새 앨범 '비욘드 뷰티' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 모드하우스 제공

◆선(sun): 신위, 유연, 마유, 채원, 채연, 혜린

‘버블 검 걸(Bubble Gum Girl)’은 몽글몽글하고 발랄한 사운드와 함께 터질 것 같은 풍선껌을 연상시키는 곡이다. 혜린은 “트리플에스 활동하면서 이렇게 귀여운 곡은 처음이다. 나만의 귀여움을 찾기 위해 노력했다”고 소개했다. 이어 김채연은 “다양한 콘셉트를 보다보면 귀여운 걸 찾게 된다. 결국은 귀여움이 승리한다”는 재치있는 답변을 내놨다.

그룹 트리플에스 미소녀즈(msnz)가 유닛 넵튠(neptune)이 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 새 앨범 '비욘드 뷰티' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 모드하우스 제공

◆넵튠(neptune): 서연, 다현, 나경, 니엔, 코토네, 서아

넵튠의 타이틀곡 ‘플라이 업(Fly Up)’은 자유롭게 날아오르는 비상을 주제로 한다. 멤버 소현이 작곡과 편곡을, 나경이 안무를 맡았다. 나경은 “안무 구성을 하면서 내가 잘하는 점과 부족했던 점을 느낄 수 있는 값진 경험이었다. 콘셉트에 맞춰서 작업하고, 결과물을 보여드릴 수 있어서 영광”이라고 작업 후기를 전했다. 다현은 “‘플라이 업’은 노래와 춤도 역동적이고 박자를 쪼개서 많은 모습을 보여준다. 특히 트리플에스 노래에 빠질 수 없는 ‘La La La’가 들어가 있다”고 강조했다.

그룹 트리플에스 미소녀즈(msnz)가 유닛 제니스(zenith)가 24일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 열린 새 앨범 '비욘드 뷰티' 발매 기념 쇼케이스에서 포즈를 취하고 있다. 모드하우스 제공

◆제니스(zenith): 하연, 연지, 지우, 유빈, 주빈, 수민

제니스의 리드 트랙 ‘Q&A’는 사랑에 눈뜬 소년의 고민을 노래한다. 첫사랑이라는 감정을 마주하며 생긴 당황스러움과 처음 내보는 용기와 바람들이 섞인 곡이다. 유빈은 “팀 분위기가 밝아서 긍정적인 에너지를 보여드릴 수 있을 것 같다”고 자신했다.

네 개의 유닛으로 활도아게 된다. 하연은 “트리플에스가 여태껏 보여주지 않았던 하이틴의 매력이 있다. 청량하고 청춘을 담은 아이들의 사랑 이야기”라며 “네 팀 중에서 곡 길이가 가장 길다. 질리지 않고 시간가는 줄 모르고 듣게 될 것”이라고 자신했다.

미소녀즈라는 이름 아래 각기 다른 네 가지 콘셉트로 무대를 준비했다. 제니스 리더 하연은 “우리는 각기 다른 팀을 나누고 팬분들이 그 팀에 맞춰 곡을 선정해 활동하고 있다”고 소개했다. 이어 넵튠의 리더 서연은 “트리플에스는 모든 가능성의 아이돌이다. 미소녀즈 콘셉트도 더 다양하고 색다르게 해석했으니, 새롭게 봐주셔도 좋을 것 같다”고 말했다.

24인의 대규모 인원으로 구성된 팀인 만큼 활동 계획도 남다르다. 연말 시상식 등으로 음악 방송의 결방이 예고되는 가운데, 트리플에스는 따로 또 같이 활동을 예고했다. 소연은 “연말 상황의 한계 내에서 활동을 하려 한다. 스페셜 트랙으로 다 같이 활동하며 무대를 보여드리고, 그 다음 주는 네 팀이 각자 음악방송에 출연해 매력을 보여드리고자 한다”고 했다.

네 유닛으로 나뉜 만큼 각자의 목표점도 다르다. 기존 트리플에스와 달리 귀여운 콘셉트에 도전하게 된 썬은 콘셉트의 강점을, 제니스는 밝고 긍정적인 에너지를 전하고 싶다는 바람을 전했다. 유닛 문의 박소현은 “유닛과의 경쟁이 없을 수는 없지만, 좋은 작용을 한다. 우린 더 열심히 활동하게 되고, 팬들은 더 다양한 곡을 들을 수 있다”고 강점을 꼽았다.

끝으로 넵튠의 윤서연은 “완전체 음원이 차트인 되면 너무 좋을 것 같다. 멤버가 많다보니 인지도 차이도 생기곤 하지만, 어쩔 수 없는 부분이기도 하다. 데뷔 3년 차이긴 하지만 유닛과 멤버별로 데뷔 시기도, 공개와 활동 시기도 다르다”며 “좋은 음악을 하고 있는 아이돌이라는 평가의 연장선에서 모두에게 힘을 줄 수 있는 그룹으로 각인되고 싶다. 스물 네 명의 멤버 모두가 대중에게 알려지는 날이 오길 바란다”고 말했다.

이처럼 오늘(24일) 오후 6시 공개되는 ‘비욘드 뷰티’는 디멘션마다의 리드 트랙을 통해 각자 다른 음악 스타일과 이야기를 선사한다. 트리플에스 미소녀즈(msnz) 멤버들의 구성은 물론, 리드 트랙들이 모두 글로벌 팬들이 직접 참여한 그래비티(공식 애플리케이션 코스모에서 팬들이 직접 진행하는 투표)를 통해 결정됐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

